Catalunya registra 724 nous contagis per coronavirus i tres morts més en el còmput global

Catalunya ha registrat aquest dilluns 724 casos nous de covid-19 en el còmput global, que s'eleva fins als 91.337. D'aquests nous contagis registrats -162 menys que aquest diumenge-, gairebé el 80% corresponen a les regions metropolitanes nord (217) i sud (187) i a Barcelona (172). A la regió de Lleida s'afegeixen 37 nous contagis al recompte, gairebé els mateixos que al Camp de Tarragona (30), mentre que a Girona s'han notificat 52 nous contagis. Cal tenir en compte que els nous positius inclosos al recompte no són només de les darreres 24 hores i que inclouen els contagis detectats tant per PCR com per tests serològics, epidemiològics i pels metges als CAP.

Segons les dades d'aquest dilluns, en aquests moments hi ha 77 persones ingressades a l'UCI per coronavirus, vuit més que les notificades aquest diumenge, i ja s'eleven fins a 4.250 els pacients e gravetat des de l'inici de la pandèmia. Així mateix, i segons dades de les funeràries, aquest dilluns s'han notificat tres noves morts per la malaltia -confirmada o com a sospita de la mort- respecte el recompte de les últimes 24 hores, cosa que eleva el recompte total de víctimes mortals fins a les 12.680 persones fins ara. D’aquestes, 6.948 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.116 a una residència i 806 al domicili.

Malgrat que el Govern assenyala a una estabilització de la situació al Segrià, el nombre de persones ingressades amb covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Lleida torna a pujar i ja arriba a les 203 persones, set més respecte el dia anterior, segons el departament de Salut. Les UCI dels diferents centres hospitalaris també registren un increment de dos pacients i ara ja n'hi ha 22. Des que va començar el rebrot al Segrià, un total de 165 persones han estat donades d'alta.

En el còmput global, per contra, Salut no ha notificat aquest dilluns cap nova alta hospitalària postcoronavirus, que es mantenen en 40.806 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 15.610 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus, nou més que en el recompte de diumenge.