Catalunya suma 1.055 nous contagis per covid-19 i 22 morts en el còmput global

Catalunya ha notificat aquest dimarts 1.055 nous contagis de covid-19 al país - 331 més que aquest dilluns-, que eleven el còmput global fins a les 92.392 persones infectades. Prop del 60% dels nous casos s'ubiquen a Barcelona (229) i les regions metropolitanes nord (217) i sud (165), però en el nou recompte destaca també els 263 nous positius la regió sanitària de Lleida, on els últims dies s'havien notificat 37 i 12 casos, respectivament i la tendència, segons Salut, és d'estabilització.

També destaquen els 75 casos nous a la regió de Girona, els 52 a la Catalunya Central o els 31 al Camp de Tarragona. A les Terres de l'Ebre es notifiquen 22 positius i dos a l'Alt Pirineu i Aran. Cal tenir en compte que els nous positius inclosos al recompte no són només de les últimes 24 hores i que s'hi comptabilitzen els contagis detectats tant per PCR com per tests serològics, epidemiològics i pels metges als CAP.

En les dades facilitades pel departament de Salut es registren 22 noves morts per coronavirus, quan aquest dilluns només se'n van registrar tres, i són èxitus registrats precisament a les regions de Lleida (10), Barcelona ciutat (5), a la metropolitana sud (6) i a Terres de l'Ebre (1). La xifra total de víctimes mortals de la pandèmia puja fins a les 12.702, segons dades de les funeràries. D’aquestes, 6.966 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.116 a una residència i 806 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.

L'increment de casos d'aquest dimarts va acompanyat també d'un augment de les altes hospitalàries per la malaltia. Si aquest dilluns no se'n va notificar cap, 24 hores després se n'han afegit 49 al recompte, que ja suma 40.855 altes. En les dades d'aquest dimarts també apareixen 11 nous ingressos a l'UCI, tres més que dilluns. Les persones ingressades de gravetat ja són 4.268. Finalment, i pel què fa a les residències de gent gran, aquest dimarts s'han sumat 27 persones positives de coronavirus al còmput global, que s'eleva fins a les 15.637 infectats en aquests centres a Catalunya.