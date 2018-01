A Catalunya ja es fan tres trasplantaments al dia

Nou rècord de donació d'òrgans a Catalunya, que, per segon any consecutiu, supera el llindar del miler de trasplantaments d'òrgans amb un total de 1.106 trasplantaments d'òrgans. Això vol dir que a Catalunya es fan cada dia tres trasplantaments d'òrgans, dos dels quals de ronyó. Aquestes xifres situen Catalunya com a referent internacional en trasplantaments, amb una de les taxes més altes del món: 146,5 trasplantaments per milió d'habitants. "No sabem de cap altre país del món amb aquesta taxa i això és una oportunitat per als pacients", ha assegurat Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Han crescut tant els trasplantaments renals, cardíacs i pulmonars com els pancreàtics. "Els bons resultats ens mantenen en la lliga mundial de trasplantaments, i també hem fet rècord de solidaritat, ja que a Catalunya només una de cada deu persones diu no a la donació d'òrgans", ha destacat el secretari general en funcions del departament de Salut i director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira.

A més, també s'ha registrat un nombre rècord de donants cadàver, amb 333 donants vàlids, xifra que suposa un increment del 5,7% i una taxa de 44,1 donants per milió d'habitants. L'Hospital de Bellvitge, amb 53 donants, és el centre que més donants cadàver ha generat.

Menys donants vius

Aquest augment es deu, en part, a l'increment de les donacions en asistòlia controlada, és a dir, a cor parat. Es tracta de malalts terminals ingressats a l'hospital que moren perquè el seu cor deixa de funcionar; aquests donants (117) han crescut un 15% i ja suposen un de cada tres trasplantaments.

Els donants en mort encefàlica ja només representen el 45,9% del total, però aporten un major nombre d'òrgans. I d'aquests, els donants per traumatisme cranioencefàlic provocat per accident de trànsit, la font de donants històrica, només representa un 3,9% del total.

En canvi, el nombre de donants vius ha estat lleugerament inferior a l'any anterior -138, nou menys que el 2016-, però és una tendència previsible donat l'augment de la donació cadàver. El nombre total de donants, tant vius com cadàvers, ha sigut de 471.

Des de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i el departament de Salut es valoren molt positivament les xifres obtingudes, així com el fet que en quatre anys les negatives a la donació s'hagin reduït fins al 13%, 11 punts menys que fa deu anys. "És un altre rècord mundial. És increïble que només en una de cada deu donacions la família digui que no. I això diu molt de la feina que fan els nostres professionals", ha afegit Tort.

Tot i les xifres de rècord, encara hi ha 1.226 persones en llista d'espera, la majoria en espera de rebre un ronyó.

Donants cada cop més grans

El perfil del donant a Catalunya és d'un home de 60 anys del grup sanguini 0 i que ha mort a causa d'un accident cerebrovascular. De fet, un 27,6% dels donants tenien més de 70 anys."Els donants són cada cop més grans i això requereix més vigilància i més control dels òrgans així com assumir els riscos que pot comportar", ha explicat Jaume Tort.

El donant més jove tenia un any, i el d'edat més avançada, 86 anys. Gairebé el 60% eren homes i el 46,2% eren del grup sanguini 0. Una mica més de la meitat van morir per un accident cerebrovascular, un 31,5% per una anòxia i un 10,2% per traumatisme cranioencefàlic.

Pel que fa a la donació pediàtrica, l'any passat es van fer 36 trasplantaments, i hi va haver sis donants vàlids amb edats d'entre 1 i 12 anys. Hi ha 16 nens en llista d'espera, ja que la possibilitat d'accedir al trasplantament infantil "és molt difícil". "I això ens preocupa", ha reconegut Tort. Entre el 1981 i el 2017 s'han fet a Catalunya 900 trasplantaments pediàtrics.

Un donant altruista

Durant el 2017, sis persones es van presentar per ser donants altruistes i només un ha sigut donant vàlid. Així mateix, també s'han fet cinc cadenes de donacions en què han participat persones de diferents llocs de l'Estat.