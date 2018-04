Cinc grups menys de P3 i 75 nous a 1r d'ESO: arrenca la preinscripció escolar

Més places de P3 però menys grups per al curs escolar 2018-2019. Segons ha anunciat el departament d'Ensenyament, l'any que ve hi haurà 78.089 places a P3, 869 més que aquest curs i més de 6.500 més que l'estimació del padró. Però tot i aquest augment, es tancaran com a mínim cinc grups, tres de públics i dos de concertats. L'ARA ja va informar que ja hi ha escoles que s'estan mobilitzant davant del tancament imminent de línies de P3. En canvi, a 1r d'ESO es crearan 75 grups nous per atendre l'augment de la població en aquestes franges d'edat, 73 dels quals seran en instituts públics.

Encara que les dades no són del tot definitives i dependran del procés de preinscripció -comença aquest divendres, 13, fins al 24 d'abril-, Ensenyament preveu que el curs que ve hi hagi 3.249 grups de P3, 2.168 dels quals seran a l'escola pública i 987 a la concertada. La Federació d'Associacions de Pares i Mares (FAPAC) calcula que es poden arribar a perdre fins a 15 línies de P3 de 12 municipis, segons ha denunciat aquest dilluns en roda de premsa. De fet, han criticat que el tancament de línies a causa de la davallada demogràfica afecti només l'escola pública, perquè 8 de cada 10 grups de P3 tancats des de 2011 s'han produït a la pública (551 dels 675). L'entitat considera que el tancament no respon a una davallada demogràfica, sinó a la intenció del departament de "privatitzar" l'educació.

Sis instituts nous

Segons la Fapac, a secundària, el departament ofereix més grups a la concertada dels que calen. A 1r d'ESO hi haurà 1.924 grups públics (73 més que aquest curs) i fins a 969 de concertats (dos més), que oferiran fins a 85.860 places per un padró de 83.233. El departament ja ha detectat que la pressió demogràfica se centrarà els propers anys a l'ESO, de manera que treballa per absorbir el fort augment de la demanda en aquests trams.

Una de les mesures que s'han pres en aquest sentit és obrir sis nous instituts: l'Institut Nou de l’Hospitalet de Llobregat, l’Institut de Santa Coloma de Gramenet, l’Institut 22@ de Barcelona al districte de Sant Martí, l’Institut de Mollerussa, l’Institut Ca n’Oriac de Sabadell i l’Institut Joan Marquès de Terrassa. També es creen tres escoles instituts: El Gornal, a l'Hospitalet, Mar Mediterrània, a Mataró, i l'Àngela Bransuela, a Mataró. En educació infantil i primària també es crea l'Escola Auditori de Barcelona, al districte de Sant Martí, tal com va avançar l'ARA.

Més control per evitar el frau

Més enllà del ball de xifres, una de les novetats del procés de preinscripció és que aquest any les famílies que no tinguin plaça assignada en cap dels centres demanats podran ampliar les seves sol·licituds a partir de les vacants existents. Rebran una comunicació per e-mail on podran accedir, de forma restringida, a totes les places lliures i podran ampliar els centres demanats mantenint la puntuació inicial.

A més, el departament també consolida el control per detectar el frau en les preinscripcions. Es revisarà la documentació i es demanarà que el certificat mèdic especifiqui la malaltia del sistema digestiu en concret.