Ciutadans busca com competir amb Colau per Barcelona

Després del creixement de Ciutadans el 21-D, Albert Rivera és conscient que ha de fer un bon paper a les eleccions municipals si vol materialitzar l’èxit que li pronostiquen les enquestes a les generals. Per a un partit que aspira a guanyar especialment en les zones urbanes de Catalunya, Barcelona és la joia de la corona. Fonts de la formació es mostren optimistes i confien consolidar bona part dels vots obtinguts a les autonòmiques a la ciutat, on Ciutadans va ser primera força. No obstant això, el partit també és conscient que a les municipals es vota “diferent”: el seu primer rival ja no serà l’independentisme, sinó la líder de Barcelona en Comú, Ada Colau.

Davant aquest escenari, creixen les veus que consideren necessari un cap de llista prou fort per competir amb l’actual alcaldessa. Tot i que la número u de Ciutadans a la ciutat, Carina Mejías, ja ha anunciat que vol tornar-s’hi a presentar, diverses fonts del partit consultades per l’ARA posen en qüestió la seva candidatura. Les disputes internes al grup municipal comandat per Mejías en els últims mesos se sumen a l’escassa projecció pública de l’actual regidora. A més, el perfil de Mejías, que va ser regidora del PP a Barcelona i més tard diputada al Parlament pel mateix partit, es considera des d’alguns sectors de la formació poc “representatiu” de l’ànima de Ciutadans.

El fet que Mejías iniciés la seva campanya per a les primàries fins i tot abans que el partit les hagi convocat -ha participat en diferents actes a la ciutat des del gener, traient pit dels resultats del 21-D-, es veu des de les files taronja com un intent d’assegurar-se la candidatura abans que el partit pugui donar suport a un candidat alternatiu sense haver de fer pública la pugna interna. En les últimes setmanes, han crescut els rumors interns sobre el tema. Una opció que en aquests moments agafa força és que la formació presenti com a candidat un actual diputat del Parlament, de la mateixa manera que es va fer amb Mejías el 2014. No obstant això, cap dels noms que sonen està avalat encara pel partit, que oficialment rebutja donar suport a cap candidat fins que s’obri el procés de primàries.

El motiu d’aquesta ambigüitat és que Rivera vol planificar l’estratègia per a les municipals amb la màxima precisió, per aconseguir quedar, després dels comicis, més ben posicionat per a les generals. Tot i que el partit havia avançat, després del 21-D, que la formació farà primàries a tot l’Estat cap al mes de juny -un any abans de les municipals-, fonts de Ciutadans expliquen que el procés podria endarrerir-se fins a la tardor o fins i tot més endavant. El moviment apunta que el partit decidirà els seus cap de llista en funció del clima polític que es respiri en el moment de celebració de les eleccions. També que estarà obert a candidatures estrella que es presentin més endavant. Cal recordar que, segons els estatuts de Ciutadans, els candidats a processos de primàries han de tenir una antiguitat com a militants de com a mínim nou mesos.

El bloc independentista

Fonts del partit d’Ada Colau es mostren confiades que els comuns recuperaran a les municipals els vots que a les autonòmiques van anar a parar a Ciutadans. De fet, els comuns estan més pendents dels moviments del bloc independentista que del partit taronja. Ara per ara, l’únic partit que ja ha triat el seu candidat per a les eleccions municipals de Barcelona és ERC, que presentarà altra vegada Alfred Bosch. El PDECat, en canvi, està en ple procés de primàries, en què s’han presentat Neus Munté i Carles Agustí. Sobre aquest bloc pesa també una proposta d’unitat llançada pel filòsof i tertulià Jordi Graupera, que aposta per unes primàries obertes entre l’independentisme. El PSC també està en ple procés de primàries i, per ara, l’únic candidat és Jaume Collboni. La resta de formacions encara han de fer el seu procés per decidir el candidat a l’alcaldia.