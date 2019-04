La Ciutadella del Coneixement, més a prop que mai

L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han signat aquest divendres un protocol per impulsar la Ciutadella del Coneixement, un projecte que té previst fer de Barcelona un punt de referència en la ciència i el coneixement. Tal va avançar l'ARA, la iniciativa de les tres institucions té l'objectiu de crear un espai urbanístic de recerca i innovació en un entorn natural i científic com és el Parc de la Ciutadella.



El nou eix científic integrarà el campus universitari de la UPF amb tots els seus departaments d'investigació, els centres de recerca científica dels voltants, el zoològic de Barcelona i l'espai cultural i històric del Born, tot un conjunt de patrimoni municipal que el projecte vol relacionar en tres eixos: les humanitats, les ciències socials i la biologia i la salut. La iniciativa vol aconseguir que el Parc de la Ciutadella sigui una "eina de ciència i cultura, de coneixement", a banda de l'eina d'esbarjo que és actualment.



"És una oportunitat per contribuir a fer que a Barcelona augmentin les capacitats de recerca, especialment centrades en millores en la salut, societat i medi ambient", ha expressat Francesc Subirada, director del projecte, aquest divendres durant la presentació i la signatura del protocol per donar tret de sortida a les actuacions del pla. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també present a l'acte, ha assegurat que avui "s'ha consolidat i s'han posat les bases del que serà un dels grans projectes de la Barcelona futura" i que és un "gran pas per a convertir el Parc de la Ciutadella en un espai de coneixement".



El parc ja disposa d'un entorn amb espais de recerca científica i innovació amb les instal·lacions del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), el Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC), l'Institut de Salut Global (ISGlobal), una seu de l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL), la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) o la Institució Catalana de la Recerca i Estudis Avançats (ICREA), entre d'altres i a banda d'altres equipaments relacionats amb estudis de la ciència, la natura i la cultura, com ara les antigues seus del Museu de Ciències Naturals –tancades l'any 2010– o el Born.



Les institucions signatàries del projecte tenen previst edificar quatre noves infraestructures per seguir en la línia del desenvolupament de la zona com a eix de coneixement. L'espai edificable és un solar ubicat a l'antic Mercat del Peix de 43.000 m2 i de titularitat compartida entre l'Ajuntament i la UPF. Un dels edificis seria per a l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), un altre per al Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) –que agrupa set dels centres en recerca més importants del país–, un últim edifici per ampliar la UPF, que se centraria en la recerca i el benestar planetari i, finalment, un pàrquing que seria gestionat per Barcelona Serveis Municipals.



Està previst que els edificis entrin en funcionament a finals del 2023 i que tots ells siguin mediambientalment sostenibles. El finançament d'aquesta primera operació té un pressupost d'uns 70 milions d'euros.

Un projecte sostenible

El benestar planetari és el concepte que gira entorn de la iniciativa i que pretén desenvolupar accions per a la millora del món i del medi ambient davant la situació d'explotació de recursos naturals i el canvi climàtic. "Davant dels grans efectes globals i complexos que patim, la ciència s'ha de comprometre per donar resposta i solucions efectives a aquests problemes", ha assegurat Subirada.



La iniciativa vol crear "espais de recerca i innovació centrats en la salut, les ciències socials i culturals i amb un equilibri mediambiental i sostenible", però "sempre en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible recollits per l'ONU el setembre del 2011", segons ha explicat el director del projecte. La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, ha fet referència a Catalunya com a país clau en la recerca i la innovació i ha deixat clar que "hem de fer una recerca adreçada a la qualitat de vida, les ciències de la vida i la sostenibilitat".



Colau ha volgut destacar que Barcelona vol una "ciutat sostenible, habitable, saludable i humana, on els veïns puguin gaudir d'una zona verda a la Ciutadella, més connectada als barris i amb el mar al davant", ja que el projecte, a banda de fer del parc de la Ciutadella un nucli de recerca, també busca ampliar el seu horitzó i arribar a la platja, enllaçant la zona verda amb el mar.



Avui s'ha fet la signatura de dos protocols de la Ciutadella del Coneixement, un primer protocol signat per Ada Colau; Jaume Casals, rector de la UPF, i Àngels Chacón per impulsar un espai de recerca i innovació a l'antic Mercat del Peix. I un segon protocol, complementari del primer, que especifica les actuacions que es faran. Aquest últim, signat per Colau, Casals, Andreu Mas-Colell, president del BIST, i Víctor Velasco, president del CSIC.