Clubs de cànnabis irregulars tensen el Barri Gòtic

Al districte de Ciutat Vella de Barcelona hi ha una trentena de clubs cannàbics on socis consumidors d’aquesta droga es reuneixen per fumar-ne. La majoria funcionen sense causar problemes, però al Barri Gòtic han generat tensió al veïnat. Captadors pesquen turistes per dur-los als clubs, incomplint la normativa, i alguns ofereixen altres drogues -un ha ofert cocaïna a aquest periodista-. A més, hi ha baralles entre clients i propietaris o fins i tot entre grups relacionats amb els mateixos clubs que espanten els veïns.

“Estan aprofitant la regulació municipal dels clubs cannàbics per encobrir un tràfic de drogues que implica violència i tensió al carrer”, explica un membre del col·lectiu veïnal Resistim al Gòtic. Per evitar represàlies, demana que no es publiqui el seu nom. La majoria dels veïns es neguen a parlar dels clubs: tenen por i no volen problemes. Els pocs que s’hi atreveixen ho fan sota la condició de mantenir l’anonimat i parlen de crits, baralles amb navalles i pals i venda de droga al mig del carrer. Aquest diari ha comprovat el tràfic i també la tensió: el fotògraf fins i tot ha rebut amenaces per retratar la porta exterior d’un dels clubs més problemàtics (a la foto).

“La llei catalana aprovada l’any passat preveu mesures perquè no passi tot això, però l’ha suspesa el Tribunal Constitucional. No es pot posar en pràctica i continua la inseguretat”, denuncia Eric Asensio, secretari de la CatFAC, una de les dues federacions d’associacions de cànnabis catalanes. “Per evitar el turisme del cànnabis preveu que tot soci nou hagi d’estar avalat per un altre membre, que es deixi passar un període de quinze dies durant els quals no pot comprar res i que tot ho hagi de consumir immediatament, sense endur-se res”, concreta. I afegeix: “A Barcelona hi ha 164 associacions registrades, els que ho fan malament són una minoria i són tots al Gòtic”.

Compra exprés

“ Coffee shop, cànnabis, haixix?”, em pregunta en anglès un noi de menys de 30 anys quan em veu mirant amb cara de perdut un rètol del carrer Escudellers amb un mapa de Barcelona a la mà. Contesto que sí i afegeix: “Vine amb mi, soc promotor d’un club”. Pel camí, mig en castellà mig en anglès, explica que és iraquià i pregunta d’on soc, li dic que valencià. “Ah, no volen espanyols perquè són problemes”, diu, gira en rodó, canvia d’idea sobre el club on dur-me i afegeix: “Digues que ets argentí o alguna cosa així i que no tens carnet d’identitat”. Explica que inscriure’m al club em costarà vint euros i que després ja podré comprar.

Em duu a uns baixos del número cinc del carrer Obradors, i toca el timbre. A dins hi ha un petit vestíbul amb dos nois darrere un taulell, un amb la gorra posada i una cadena daurada al coll i l’altre amb el cabell gairebé rapat als costats. De fons sona reggaeton. “No té ID ”, diu el promotor assenyalant-me. Em lliuren una targeta amb la inscripció “OG Private Club”, la data, el número de convidat -16- i un espai perquè escrigui el meu nom. No em demanen el carnet, ni s’escriuen el meu nom enlloc. Un diu al promotor que em dugui a baix i que em cobrin allà.

El club consta d’uns baixos i un soterrani amb les parets pintades de negre o amb fulles de marihuana, sofàs foscos i taules amb cendrers. Hi ha una dotzena de persones i s’hi sent anglès i castellà. Darrere d’una tosca barra hi ha deu tàpers amb diferents tipus de marihuana i haixix. Una mena de bàrman de cànnabis m’ensenya una carta amb els tipus disponibles, i trio la marihuana més barata -que val 13 euros el gram i és de mala qualitat i massa cara, segons un coneixedor de la planta consultat per aquest diari-. El bàrman la pesa amb una balança de precisió i la fica dins d’una bosseta. “Si te l’emportes, amaga-te-la així”, diu mentre fa el gest amb la mà de col·locar la bossa dins dels calçotets, “o pots tenir problemes, tu mateix”.

El club del carrer Obradors ha de rebre l’ordre de cessament d’activitat aquest mes, segons fonts de l’Ajuntament. Els veïns n’identifiquen dos més com a problemàtics, un al carrer Nou de Sant Francesc número 32 i l’altre al carrer dels Còdols número 21. El primer té un expedient sancionador obert i també ha de rebre l’ordre de cessament. Un veí diu que al juliol hi va haver una baralla amb navalles a la porta.

Al club del carrer Còdols, el 14 de març els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana hi van confiscar 30.000 euros en diferents tipus de drogues. Els inspectors municipals hi han intentat entrar tres vegades, sense èxit, i ara el cas és als jutjats. El 30 de desembre els Mossos van rebre una trucada d’algú que era a dins i deia que intentaven atacar-los. Una desena d’homes amb pals i un matxet de grans dimensions, segons un testimoni, picaven a la porta. Quan van marxar, de dins va sortir un altre grup amb pals. Els veïns del barri denuncien que la situació és insostenible.