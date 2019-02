Colau i Carmena es reuneixen amb alcaldes italians pel bloqueig a les tasques de rescat marítim

Les alcaldesses de Barcelona i Madrid, Ada Colau i Manuela Carmena, es reuniran aquest dissabte amb alcaldes i regidors de les ciutats italianes de Milà, Nàpols, Bolonya, Siracusa, Latina i Palermo per tractar el tancament dels ports de la Mediterrània i el bloqueig de les embarcacions de rescat de diferents ONG. El director de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, i representants de les ONG dedicades al salvament marítim Sea Watch i Mediterranea també assistiran a la trobada, que arriba després que, en les últimes setmanes, els vaixells de rescat 'Aita Mari', 'Open Arms' i 'Sea Watch' hagin rebut la denegació administrativa per fer tasques de salvament marítim humanitari.

Les ciutats volen, segons ha avançat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, explorar una estratègia conjunta per a la defensa dels drets humans i el dret a la vida de les persones migrades. Per això, es treballarà per consensuar una actuació unitària en aquesta zona del mar Mediterrani.

El vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms està bloquejat al port de Barcelona des del 8 de gener passat. No obstant això, el ministeri de Foment, a través de Capitania Marítima, va denegar el permís a l'embarcació esgrimint l’incompliment de la normativa marítima.