Buch: "El problema dels narcopisos no se soluciona amb més mossos al carrer"

Els furts i els narcopisos eren els dos grans problemes de seguretat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, volia posar avui sobre la taula dels consellers d'Interior, Miquel Buch, i Justícia, Ester Capella, i de la jutge degana de la ciutat, Mercè Caso. La reunió, com ja va passar en la que l'alcaldessa va mantenir amb Buch abans de l'estiu, ha acabat sense el compromís del Govern d'incrementar el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat, com reclama l'Ajuntament, però amb acords de millora de la coordinació policial i l'aprofitament dels recursos disponibles, segons ha detallat Colau. El conseller d'Interior ha remarcat, després de la trobada, que el fenomen dels narcopisos "no se soluciona amb més mossos al carrer" i que no es pot disposar de més agents d'un dia per l'altre.

La resposta de la conselleria ha sigut, de fet, la mateixa que ja van donar al consistori en la primera trobada. Buch ha insistit que perseguir aquests fets delictius no depèn únicament de la policia. "La investigació policial és una eina d'actuació, però no exclusiva", ha remarcat. En aquesta línia, ha afegit que l'ajuntament disposa d'un ventall de competències pròpies per actuar contra els narcopisos. De fet, un dels compromisos assolits en la cimera, segons ha explicat l'alcaldessa, és el d'explorar si es pot perseguir administrativament els propietaris de narcopisos que els mantenen buits en la línia del que ja ha començat a fer el consistori per perseguir els casos d'assetjament immobiliari seguint el que recull la llei de l'habitatge del 2017.

El consistori té ara quatre expedients oberts per aquesta via i demana explorar si es pot fer que els propietaris de pisos buits s'hagin de responsabilitzar dels seus immobles per evitar que es converteixin en narcopisos. Colau ha recordat que, segons el cens fet al Raval, més de dos terços dels pisos buits són de grans tenidors.

Colau també ha apuntat que s'ha acordat buscar la manera que la comissaria conjunta de Mossos i Guàrdia Urbana al barri de la Barceloneta, que durant l'estiu queda molt col·lapsada per les denuncies del turistes, pugui ampliar els seus recursos. La cimera també ha abordat la problemàtica dels furts, que han anat a l'alça els darrers mesos a Barcelona. Segons Colau, s'ha acordat una nova trobada entre la conselleria de Justícia i la jutge degana per veure si temporalment es pot habilitar un nou jutjat per descongestionar el "tap" actual, que fa que els judicis es demorin molt. Segons el consistori, les deteccions per furt que fa la Guàrdia Urbana a Ciutat Vella han crescut un 15%. Però, segons Colau, cal millorar la coordinació i donar el missatge que "no hi haurà impunitat".

Pel que fa a la lluita contra els narcopisos, l'alcaldessa ha detallat que s'han incrementat les entrades policials a domicilis i també les detencions. Si en tot el 2017 es van fer 46 entrades i 60 detencions, en el que portem d'any s'han fet 53 entrades i 70 detencions.