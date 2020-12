Colau i Maragall reediten el pacte per als pressupostos a Barcelona

El govern d'Ada Colau tornarà a aconseguir un pacte per aprovar els pressupostos. El segon des que els comuns governen Barcelona. I serà, de nou, gràcies a la negociació amb ERC, que aquests últims dies ha segellat a contrarellotge una entesa amb el govern de BComú i el PSC que serà vàlida tant per als comptes del 2021 com per a les ordenances fiscals, que preveuen la congelació de taxes. L'acord a tres es farà públic de manera imminent i s'ha rubricat després que el govern municipal atengués algunes de les al·legacions dels republicans, com ara preveure 50 milions per fer que l'Ajuntament adquireixi el 30% de la reserva de nous pisos destinats a habitatge assequible –els que queden regulats per la mesura que obliga a destinar el 30% de noves promocions o grans rehabilitacions a habitatge social– i en destini un terç a gent jove. També ha sigut crucial l'activació d'un nou districte tecnoindustrial a l'entorn de la futura estació de La Sagrera, un projecte per al qual es reservaran sis milions d'euros per poder adquirir naus i destinar-les a l'economia circular.

L’Ajuntament donarà llum verda en el ple d’aquest dimecres a la proposta de pressupost amb, com a mínim, els vots dels republicans. Els nous comptes marquen una xifra rècord de 3.231 milions d'euros (un 6,5% per sobre de l'actual) i que preveu, davant del context de crisi actual, augmentar l'endeutament en 150 milions. Les xifres globals dels comptes no varien després de la negociació perquè els canvis es fan en els fons de contingència.

Barcelona s'endeutarà més per combatre l'emergència social i preparar la recuperació econòmica

D'entrada, el pacte de pressupostos s'ha tancat amb ERC, com ja es va fer amb els comptes del 2020, però en aquella ocasió JxCat es va acabar sumant a l'entesa final i l'acord va tenir dues fotos: la d'Ernest Maragall (ERC) i Ada Colau estrenyent-se les mans i, després, la que incorporava Elsa Artadi, de JxCat, i Jaume Collboni, del PSC, el soci de govern dels comuns a la ciutat. Eren els primers pressupostos que l'alcaldessa aconseguia aprovar per la via negociada i sense necessitat de sotmetre's a qüestions de confiança o recórrer a pròrrogues. Els del 2021 tornaran a ser pactats i arriben després que el govern hagi assolit abans un acord ampli amb l'oposició per adaptar els pressupostos del 2020 a la ferida oberta pel covid i poder crear un nou fons de 90 milions d'euros per donar-hi resposta.

Ara hi tornarà a haver una fotografia de pacte amb Maragall. I l'entesa arriba només una setmana després que els republicans segellessin un altre document clau i amb abast de mandat: el del projecte per connectar les dues xarxes de tramvia per la Diagonal. I unes setmanes més tard que el govern anunciés la posada en marxa d'un fons per a la rehabilitació energètica d'habitatges que va ser la gran aposta dels republicans durant l'última negociació pressupostària. La proposta que fa ara ERC dins del pressupostos del 2021 per adquirir habitatge assequible de la mà de la reserva del 30% preveu que el consistori pugui ampliar el seu parc en fins a 370 habitatges.

Taxa Amazon

El nou acord, que es farà oficial en les pròxims hores, també és vàlid per a les taxes municipals del 2021. En aquest capítol, el govern preveia una congelació generalitzada i prolongar la bonificació del 75% de la taxa de terrasses als restauradors durant tot el 2021, i en les seves al·legacions ERC ha urgit a treure la pols al projecte de la coneguda com a taxa Amazon, que ha de gravar l'ocupació de l'espai públic que fan les grans empreses de comerç electrònic, perquè sigui una realitat abans de l'estiu, així com a preveure suspensions de taxes per a les persones o empreses obligades a frenar la seva activitat per la pandèmia. La rebaixa de taxes és, de fet, una de les batalles dels altres grups de l'oposició, que també han presentat una bateria d'al·legacions a les propostes econòmiques del govern municipal.