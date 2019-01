Colau crea una aliança amb empreses: la Marca Barcelona

Barcelona ha presentat aquest dimecres el projecte Marca Barcelona, que pretén projectar la ciutat al món i gestionar-ne la reputació amb una "visió única". La iniciativa pretén projectar al món una ciutat de progrés en la qual desenvolupar-se a nivell personal i professional, connectada, de contrastos, de persones i amb ànima i iniciativa. Durant la intervenció inaugural de la presentació, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat que un "bon posicionament internacional" de la ciutat és "clau" no només per atraure inversió i generar activitat econòmica, sinó també per "millorar la vida dels ciutadans".



La iniciativa vol alinear els principals actors de la ciutat en una mateixa direcció amb l'objectiu d'oferir al món un "relat" sobre la ciutat. El projecte es va iniciar fa dos anys i pretén projectar la ciutat a nivell mundial, així com identificar-ne els valors diferencials que la permetin competir a nivell global.



Segons han explicat els participants en el projecte, aquest vol transmetre que la capital catalana és una ciutat global, que és "més que turisme", que va més enllà de la Barcelona ciutat, que vol ser un model de progrés, que "transmet empenta i màgia" i, finalment, que és "especialista en diversitat".



El projecte, en el qual han participat 170 actors de la ciutats, des d'institucions i entitats a professionals i cooperatives, es desenvoluparà en tres fases. Ara està en la primera, que és la d'elaborar el relat que es vol projectar de Barcelona. La segona serà donar-lo a conèixer, mentre que la tercera se centrarà en anàlisi.



Colau defensa un projecte "àmpliament compartit"



Colau ha destacat la "resiliència" de la ciutat davant les "adversitats" del darrers anys i ha remarcat la necessitat que el relat sobre Barcelona sigui "àmpliament compartit". L'alcaldessa ha subratllat la importància que el projecte de ciutat sigui inclusiu i que afavoreixi la cohesió social.



Malgrat que ha reconegut que Barcelona és una de les ciutats més atractives del món, ha assenyalat que "cal seguir treballant per destacar-ne noves fortaleses" i que la ciutat té encara grans "reptes". "És important que confiem en les nostres possibilitats", ha afirmat.



El 80% dels assistents al MWC volen que se celebri a Barcelona



El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, ha explicat que l'any passat van fer una enquesta als assistents al MWC i el 80% van dir que volien que se celebrés a Barcelona. Ha assegurat que els assistents al MWC, del qual en són els organitzadors, "no vénen al MWC", sinó a Barcelona.



Després que aquest dimecres hagi presentat el MWC 2019, Hoffman ha apuntat que Barcelona és una ciutat "única" i "oberta al futur". Segons ha explicat, la capital catalana va ser l'escollida per organitzar el MWC per les instal·lacions per fer congressos, les infraestructures, les connexions i el talent, entre d'altres. "Estem compromesos per fer que Barcelona estigui associada a la tecnologia", ha dit.



A l'acte de presentació hi van participar unes 400 persones, entre les que destaquen Conrad Llorens i Aleix Gabarre, president i director de la consultoria Summa Branding; Jordi Moix (FC Barcelona); Ignacio Sala (Atrápalo); Daniel Meire (Desigual); Blanca Sorigué (Consorci Zona Franca); Jordi Camí (Parc de Recerca Biomèdica i Fundació Pasqual Maragall); i Àngels Cobo (Suara Cooperativa).