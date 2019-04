Colau demana un informe al comissionat de Seguretat sobre els incidents previs del presumpte violador de Drassanes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat un informe al comissionat de Seguretat de l'Ajuntament, Amadeu Recasens, sobre els incidents previs del detingut per la violació d'una dona a Drassanes. Colau vol conèixer tots els detalls del cas, ja que l'home "ja havia protagonitzat diferents situacions de convivència" en què havien intervingut diferents serveis i cossos policials. Els veïns van alertar diumenge que l'home ja havia protagonitzat aldarulls uns dies abans i que havia estat detingut i posat en llibertat posteriorment. Colau ha condemnat la "salvatge" agressió sexual i també ha reivindicat la diligència de la Guàrdia Urbana en l'atenció a la víctima i en la detenció del presumpte autor.

Colau ha assegurat que l'Ajuntament es posa a disposició de la víctima, tant en el procés de refer-se com també en la denúncia dels fets. L'alcaldessa ha dit que faran tot el que estigui a les seves mans perquè "agressions masclistes i salvatges com aquesta no es tornin a produir a la ciutat".

Sobre els incidents previs protagonitzats per aquest home, ha indicat que ja va ser detingut dies abans i posat a disposició dels serveis de psiquiatria perquè l'examinessin. En tot cas, ha felicitat la Guàrdia Urbana per la seva "actuació diligent en tot moment", i ha remarcat que el cos ha actuat cada cop que ha estat requerit i ha detingut l'home després de l'agressió. Colau ha constatat que en una ciutat com Barcelona "sempre hi pot haver subjectes bàrbars i persones amb problemes mentals, com podria ser el cas d'aquest subjecte".