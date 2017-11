Colau confia que el tramvia pugui creuar les Glòries aquest mandat

Que el tramvia de la Diagonal ja allargui el seu recorregut pel costat Besòs fins a creuar la plaça de les Glòries “és possible” aquest mandat. Com a mínim, des del punt de vista de la màxima responsable de l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament, la tinent d’alcalde Janet Sanz. “De possibilitats n’hi ha”, assegura. I afegeix: “I jo soc optimista de mena”. L’optimisme és necessari perquè ara mateix la connexió de les dues xarxes de tramvia, que havia de ser el projecte estrella del mandat de Barcelona en Comú, encara no ha trobat els aliats polítics necessaris per tirar endavant. El context electoral i el fet que ja es comenci a intuir el final del mandat -i, per tant, un nou escenari electoral- fan, a més, que no hi hagi un terreny fàcil per a la negociació.

De moment, la connexió es continua debatent i redebatent a la comissió específica creada per abordar el projecte tramviari. Els últims estirabots en aquest debat han sigut la proposta del RACC per estudiar -o, millor dit, tornar a estudiar- un traçat alternatiu al de la Diagonal per fer l’enllaç per la trama de l’Eixample i les declaracions de dimecres del cap d’ERC a la ciutat, Alfred Bosch, assegurant que ara mateix el projecte és en mans de Mariano Rajoy a conseqüència de l’aplicació de l’article 155. La realitat és que l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va més tard del previst en la tramitació final del projecte tècnic, però l’equip de Sanz defensa que, malgrat això, el ritme és bo per poder desenvolupar “un tram important de connectivitat” durant aquest mandat. Com a mínim, el de la plaça de les Glòries, que ha de consistir, segons l’informe tècnic, en la prolongació de les vies del tramvia, que actualment arriben per la Diagonal i recorren un tros de la plaça -per sota de l’edifici del Dhub- per girar per la Meridiana, perquè completin la mitja volta de la plaça i tornin a enllaçar amb la Diagonal. O, si més no, que s’hi acostin perquè les obres estan previstes per trams i el primer pas és arribar a la Gran Via. Això s’haurà de fer en paral·lel al projecte de les Glòries. Les obres de la urbanització en superfície comencen per l’àmbit conegut com a Clariana, que queda per sobre de la zona per on ha de passar el tramvia.

Segons Janet Sanz, hi ha consens perquè les obres comencin pel costat Besòs, perquè està més infracomunicat amb determinades zones de la ciutat i reitera que, per al seu equip, “l’opció prioritària és que sigui per la Diagonal” perquè així ho avalen els estudis “no partidistes”. I per això demana que si hi ha consens que el tramvia ha de ser un transport important per a la ciutat, es comenci a treballar en l’àmbit de les Glòries, cosa que no hipoteca, diu, altres futures connexions. Però el problema, té clar, no és tècnic sinó polític. “No sé què vol fer ERC amb el tramvia”, es demana. I no sembla una pregunta qualsevol. Amb la calculadora a la mà, els vots dels republicans poden ser claus perquè el projecte surti de l’etern debat polític i entri en el període d’obres. L’oposició del PP i el PDECat a l’enllaç per la Diagonal és frontal, la CUP no el veu clar si la titularitat no és 100% pública i el grup de Ciutadans no sembla disposat a allargar la mà a Colau.

Caldrà veure, també, si el divorci dels comuns amb el PSC condiciona el posicionament dels socialistes. El regidor Daniel Mòdol ja va deixar clar en l’última comissió que no comparteixen la concepció del nou espai públic creat pel projecte de Colau i, a més, el PSC s’ha situat clarament en el seu nou rol d’oposició. La combinatòria que permetria a BComú aprovar el projecte passa per sumar-hi els republicans i probablement també el regidor de Demòcrates, o buscar alguna abstenció. Alfred Bosch, de moment, no es mulla i assegura que volen esperar a veure tots els estudis i intervencions que es presentin a la comissió abans de prendre una decisió. La carambola, ara mateix, no sembla fàcil.

“Seguim treballant amb els grups perquè vegin que per a nosaltres el tramvia no és una opció ideològica, sinó un mitjà de transport”, explica Sanz, que està convençuda que la sortida dels socialistes del govern no tindrà conseqüències per al projecte. “El PSC té un compromís important amb el tramvia”, diu. I reitera el seu optimisme: “Hi ha més consens del que sembla, però ningú s’atreveix a plantejar-ho amb determinació, a vegades per contextos electorals i a vegades també per estratègia política”.