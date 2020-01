Colau dona lideratge polític a l’urbanisme

Una de les decisions que va prendre l’equip d’Ada Colau tot just aterrar a l’Ajuntament de Barcelona va ser prescindir de la figura de l’arquitecte en cap i crear un nou càrrec, el de director de Model Urbà, que havia de ser transversal i allunyat de personalismes. Es volia marcar distància amb el que havia fet el govern de Xavier Trias designant Vicente Guallart com a màxim responsable de l’arquitectura municipal i amb la tradició que s’ha seguit al consistori des que Narcís Serra va confiar el disseny de les polítiques urbanístiques de la ciutat a Oriol Bohigas -després, ja com a arquitectes en cap, vindrien noms com el de Josep Antoni Acebillo o Oriol Clos-. Però els comuns van decidir no tenir aquesta figura i Ton Salvadó va passar a encapçalar l’àrea de Model Urbà i va mantenir un perfil discret a nivell de discurs públic.

Ara, això ha canviat i, com explica la tinent d’alcalde de l’àrea, Janet Sanz, s’ha decidit recuperar el càrrec de l’arquitecte en cap per donar més pes polític a les transformacions previstes a la ciutat. “Volem donar un impuls molt fort a les actuacions que vam començar el mandat passat i considerem que caldrà molt de lideratge per fer-ho, un perfil més polític”, explica. El nou càrrec l’ha passat a ostentar Xavier Matilla (Terrassa, 1975) , que és arquitecte i va ser candidat de Terrassa en Comú. Ell lidera la nova gerència de l’arquitecte en cap. Matilla va ser designat via decret d’alcaldia i ara està previst convocar un concurs per a la direcció de projectes urbans.

Sanz elogia la feina de Salvadó durant el primer mandat: “Amb ell hem pogut posar la llavor d’un gran projecte i li estic molt agraïda. Ara el que hem de fer és accelerar-lo”.