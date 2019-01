Colau rep els familiars dels presos polítics

Tal com va anunciar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després de visitar els presos polítics tancats a la presó de Lledoners, el ple de la ciutat llegirà en la sessió de demà una declaració institucional de rebuig al judici de l'1-O i. L'alcaldessa, de fet, rep aquest matí al consistori familiars d'alguns dels presos independentistes – Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Raül Romeva i Carme Forcadell– en en un acte que també comptarà amb regidors dels grups que donen suport al text. Hi participaran Xavier Trias, del PDECat; Montse Benedí, d'ERC; Eulàlia Reguant, de la CUP, i els dos regidors no adscrits, Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé. En representació del govern municipal hi assistiran, a banda de l'alcaldessa, els tinents d'alcalde Gerardo Pisarello i Jaume Asens.

En la seva conferència d'ahir al Col·legi de Periodistes, Colau ja va criticar el judici que ha de començar els pròxims dies al Suprem i va remarcar que li agradaria poder discutir de model de ciutat amb Joaquim Forn, que ahir va confirmar que encapçalarà de llista de JxCat a Barcelona, en igualtat de condicions, i a més va fer una crida a desjudicialitzar la política. El text que es llegirà demà demana la fi de la presó preventiva per als líder independentistes i la resolució política del conflicte.

El ple d'aquest divendres serà triple, perquè suma el debat anual sobre l'estat de la ciutat, la sessió ordinària del mes de gener –que és la que acaba amb la lectura de la declaració institucional sobre el judici– i, a continuació, un ple extraordinari demanat per ERC i el PDECat que buscarà reprovar l'alcaldessa per la seva gestió de la seguretat a la ciutat. Des de l'oposició, grups com el PDECat han carregat contra Barcelona en Comú per no avenir-se a deixar algun dels tres plens per a un altre dia i l'han acusat de voler que la crítica sobre la seguretat passi com més desapercebuda millor.

Un dels punts que generen més expectatives del ple de divendres és el debat polític sobre l'enllaç del tramvia per la Diagonal, una qüestió que el govern de Colau ha recuperat després d'haver perdut la votació de l'abril i que l'enquesta municipal evidenciés un ampli suport dels enquestats al projecte. El govern de Colau negocia, aquests dies, a contrarellotge les condicions que ERC li va posar per poder votar a favor del text. Els republicans demanen assegurar que l'ATM aconsegueix garantir que la inversió que es faci no beneficiarà les empreses privades que actualment exploten el servei sinó que tindrà un retorn públic i insten, també, a no fixar el 2020 com a anys d'inici d'obres, sinó a guiar-se per qüestions tècniques i pressupostàries. El PSC, que en l'últim debat no va explicitar el seu vot tot i haver donat suport a la connexió en la votació anterior, ja ha confirmat que se sumarà al text perquè ha pactat amb el govern de Colau especificar que les obres engegaran pel tram que va de Glòries a Verdaguer i que serviran per renovar la part baixa de la Diagonal, cosa que, asseguren, el darrer text no recollia. La votació, després que la CUP i els dos regidors no adscrits ja es posicionessin a favor del text, està només a un vot de sortir endavant. Dependrà del que acabi decidint ERC.