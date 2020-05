Polèmica pel fitxatge de l'exassessor creatiu de Carmena a l'Ajuntament de Barcelona

El govern municipal de Barcelona ha fitxat com a director creatiu de l'Ajuntament Ignacio Martínez Padilla, que ja va ocupar el mateix càrrec a l'Ajuntament de Madrid quan hi governava Manuela Carmena (2016-2019). Segons consta a la web de l'Ajuntament, el dia 9 de maig es va formalitzar un contracte de serveis amb Martínez Padilla anomenada Creativitat campanya COVID per valor de més de 17.000 euros. Cinc dies després, un decret d'alcaldia nomenava Martínez Padilla com a nou assessor de la direcció d'alcaldia de Barcelona, amb un sou de 68.027 euros anuals.

La primera campanya –la que suposadament es fa referència al contracte amb el nom Creativitat campanya COVID– s'ha estrenat aquest cap de setmana: es tracta d'un projecte publicitari que porta per lema "Barcelona té molt poder" i que inclou un vídeo per a la televisió i les xarxes socials, falques de ràdio i cartelleria. Segons el portal de transparència de l'Ajuntament, la publicitat a la ràdio costarà més de 177.000 euros i la producció del vídeo, uns 65.000.

Ella és poderosa!

Barcelona té molt poder.

El poder de la seva gent ❤️💪



Gràcies barcelonins i barcelonines per la vostra força i el vostre amor a la vida 💜 #EnsEnSortirem! pic.twitter.com/fSuf4Rp40P — Ada Colau (@AdaColau) May 23, 2020

Arran d'això, el grup municipal de JxCat ha demanat al govern d'Ada Colau que expliqui en quins criteris s'ha basat per fitxar com a assessor Martínez Padilla, així com els detalls dels nou contractes publicitaris i comunicatius que s'han acordat recentment i que superen els 3 milions d'euros. JxCat també vol saber "els motius pels quals el dissabte 9 de maig se li va fer un contracte per valor de 17.309,15 € per dur una campanya de creativitat i el dimarts 12 es va decidir contractar-lo com a assessor de la direcció d’alcaldia amb un sou anual de 68.027 € i quin criteri es va utilitzar per contractar-lo i per no haver contractat algun dissenyador de la ciutat de Barcelona o que hi hagi tingut relació”.