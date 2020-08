Ada Colau diu que mantenen l'homenatge a les víctimes del 17-A per dir-los que "Barcelona no les oblidarà mai"

El dia que es compleixen tres anys de l'atemptat a la Rambla de Barcelona, l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha defensat a RAC1 que el consistori vulgui mantenir l'acte d'homenatge a les víctimes a la Rambla, tot i la situació que es viu a causa del coronavirus. "Volem mantenir l'acte perquè és important per a les víctimes. Volem estar junts i dir que no les oblidem i que Barcelona no ho oblidarà mai". "La distància física i l'ús de la mascareta fan més difícil el dol i el comiat, tant de les persones que han perdut algun ésser estimat com en l'acte de dol per les víctimes del 17-A", ha apuntat.

Colau ha indicat que "Barcelona mantindrà l'alerta 4 de terrorisme". "Afortunadament, no hi ha hagut més atemptats, però hi continua havent activitat de captació. Els cossos de seguretat no creuen que ens puguem relaxar en aquest sentit", ha apuntat, i sobre el judici, ha dit: "Ens hem personat a la causa donant suport a totes les investigacions que han encapçalat les víctimes. El jutjat ens ha tombat tots els recursos, però no descartem fer-ho al llarg del judici oral si hi ha base per tornar-ho a plantejar".

"La nostra intenció és fer les Festes de la Mercè"

Preguntada sobre què passarà amb les Festes de la Mercè, que se celebren a la ciutat durant la segona quinzena de setembre, Colau ha dit que "vivim una situació complexa" que genera "incertesa", però ha sigut clara: "La nostra intenció és fer-les, perquè no es pot aturar la vida de la ciutat. Però hem de ser molt prudents, seguir les indicacions sanitàries i adaptar-nos-hi", ha comentat, i ha afegit: "Hem mantingut el Grec i ha sigut un èxit. Així es va demostrar que la cultura era segura".

Sobre els tests massius que s'han fet a Torre Baró, Colau ha comentat: "Valorem positivament que la ciutadania de Torre Baró accedís massivament a fer-se la prova. Hi ha molts casos asimptomàtics i és important fer aquests tests, però també sabem que el virus no afecta tothom igual i que hi ha una relació entre precarietat i més incidència del virus". "Creiem que és important posar tots els mitjans perquè allà on hi hagi més vulnerabilitat hi hagi més suport", ha afegit l'alcaldessa de Barcelona.

Per acabar, també ha parlat sobre la reobertura de les escoles: "Ha generat desconcert el fet que Salut i Educació no hagin acordat el protocol de reobertura de les escoles. Espero que rectifiquin". "Hem de demanar a la Generalitat que, quan comuniqui, hagi parlat amb tothom. Educació ha de parlar amb Salut, però també amb la comunitat educativa. No hem de generar més angoixa a les famílies", ha conclòs.