Colau manté el ple municipal per divendres, coincidint amb el consell de ministres

Les protestes que han de tenir lloc aquest divendres a causa del consell de ministres convocat per Pedro Sánchez a Barcelona no són motiu suficient per ajornar el ple municipal que ha de tenir lloc el mateix dia.

Tot i les peticions d'ERC i de la CUP d'avançar-lo a dijous davant les protestes convocades per la celebració del consell de ministres a Barcelona, el tinent d'alcalde Gerardo Pisarello ha explicat aquest matí als mitjans que no veu motius per fer-ho, després de la junta de portaveus municipal que s'ha celebrat uns minuts abans.

"Tant el president Torra com el vicepresident Aragonès estan dient que s'ha de poder celebrar el consell de ministres i que això ha de ser compatible amb el dret a manifestació, i per tant no trobem cap motiu perquè l'Ajuntament de Barcelona hagi de fer un ajornament preventiu del plenari", ha dit Pisarello.