Colau, multiderrotada

La cara de l’alcaldessa Ada Colau ho deia tot durant els plens d’aquest dimarts —un d’extraordinari i un d’ordinari—. El seu equip ha entomat dues sonores bufetades per part dels grups de l’oposició en el que és segurament un dels seus dies més difícils del mandat. La primera, menys anunciada i així que ha començat la sessió: els grups han tombat totes les preguntes que es volien incloure a la multiconsulta ciutadana que el govern preparava per abans de l’estiu i que ara ha quedat buida de contingut per celebrar-se. La segona, en canvi, era una patacada anunciada: la del projecte del tramvia. Cap de les estratègies de pressió que ha desplegat durant aquestes últimes setmanes el govern municipal no ha fet canviar el ‘no’ que el cap de files d’ERC, Alfred Bosch, va avançar en una entrevista a l’ARA.

El ple ha fet oficial avui el rebuig al projecte d'enllaç. Tot plegat ha fet que l’equip de Colau hagi hagut de deixar al calaix dos dels seus projectes estrella i que hagi entrat en el cos a cos amb grups com ERC pel 'no' al tramvia, però també amb la CUP, que ha votat en contra de preguntar a la ciutadania sobre la municipalització de l'aigua. Colau, que ha agafat la paraula després de les dues derrotes, ha tirat en cara als grups que actuessin guiats per motius electoralistes i que, en el cas de la multiconsula, "facin el joc" a Agbar, que ha presentat una bateria de recursos per intentar frenar la votació i que ha invertit milions tant en aquestes denúncies com en campanyes de publicitat. Al final, no serà necessari cap recurs. El mateix ple ha truncat el camí a la votació.

Així que ha començat la sessió, el govern ja ha anunciat que retirava les dues preguntes que volia incloure a la multiconsulta perquè no havia obtingut prou suports polítics. D'entrada, doncs, s'assumia que no es votaria ni sobre canviar el planejament d'on havia d'anar l'hotel del carrer Rec Comtal per convertir-ho en zona verda o equipament i que tampoc es preguntaria a la ciutadania sobre la possibilitat de fer més habitatge públic al 22@. Quan ha començat el debat sobre la votació en general, però, ja s'ha vist que el gruix de grups negaven la major, s'oposaven a la manera com l'equip de Colau ha gestionat el procés i han acabat tombant també les dues preguntes d'iniciativa ciutadana: sobre la municipalització de l'aigua i sobre canviar el nom de la plaça Antonio López pel d'Idrissa Diallo, en record al noi que va morir al centre d’internament d'estrangers (CIE) de la Zona Franca l’any 2012. L'oposició ha focalitzat les seves crítiques en el cost que podia tenir la votació, d'entre 1,8 i 3 milions segons han criticat; PP i Cs també han disparat contra el fet que només hagin formalitzat propostes entitats "afins" a Colau, com Aigua és Vida i Tanquem els CIE.

La votació sobre l'aigua només ha rebut el suport de BComú i ERC —la CUP hi ha votat en contra en entendre que aquest compromís ja formava part del programa electoral de BComú i que el que es fa és demorar els canvis— i la del canvi de nom ha sumat els vots del govern, ERC i la CUP. Tot ha quedat rebutjat. La regidora de Participació, Gala Pin, havia presentat la votació assegurant que el que estava en debat ja no eren les preguntes concretes de la consulta, sinó "l'autonomia municipal" davant de "l'ofensiva judicial" d'Agbar contra la votació. "Avui decidim si el futur de la nostra ciutat el pot decidir una multinacional", ha argumentat abans d'entomar la derrota i sota l'atenta mirada de les entitats proposants, que han seguit el ple des de la grada de públic i que, quan s'ha confirmat el vot contrari, han recriminat a l'oposició que freni la consulta. "Per què us paguem el sou?", s'ha sentit retronar dins de la sala de plens. La derrota en aquest cas també afectava l'àmbit personal d'alguns membre de BComú. Regidors dels comuns com Eloi Badia, per exemple, havia format part de la plataforma Aigua és Vida.

Des de les files del PDECat, el regidor Raimond Blasi ha retret a l'alcaldessa que s'avingués a preguntar sobre projectes com el 22@ i no, en canvi, sobre projectes que inquieten la ciutadania, com els carrils bici o l'enllaç dels tramvies. I la regidora Gala Pin ha retret al PDECat que pressionés els comuns perquè donessin suport al resultat de l'1-O i, en canvi, talli les ales a la consulta ciutadana d'àmbit municipal. Pin ha lamentat no s'hagin tingut en compte les més de 23.000 firmes que havia recollit la proposta de la municipalització de l'aigua i les més de 15.000 que volien preguntar sobre el canvi de nom de la plaça Antonio López.

Al procés de la multiconsulta li queda una única escletxa, ja que segons el reglament de participació ciutadana del consistori els grups només podien haver votat en contra de les preguntes d'iniciativa popular —que han reunit més de 15.000 firmes per arribar al ple— si argumentaven que contradiuen l'ordenament jurídic, cosa que no ha passat. Tot i que prosperi algun recurs, però, res no fa pensar que hi hagi marge de temps ni voluntat política per organitzar una votació que ha tombat el ple. "Cap multinacional ens espanta", ha defensat Colau per deixar clar que el seu govern continua convençut de preguntar a la ciutadania tot i els enfrontaments amb Agbar. I Pin ha sigut més contundent pel que fa al paper de l'oposició amb la multiconsulta: "S'hi han pixat a sobre", ha lamentat

"Campanyeta" contra ERC



La segona bufetada del dia s'ha viscut en diferit. ERC ja hauria enterrat el projecte de tramvia en el ple d'abans de Setmana Santa, però, en aquell moment, l'anunci de l'exili de Marta Rovira i l'espera de la decisió del Suprem sobre l'empresonament de polítics catalans van portar Colau a evitar la "baralla" amb els republicans i a ajornar el debat. Res no ha canviat des de llavors. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha centrat els seus dards en Alfred Bosch. Li ha etzibat que aquest 'no' l'invalida com a alcaldable i l'ha acusat d'escudar-se darrere del seu portaveu, Jordi Coronas, per defensar la seva posició. "Ens han fet una demostració de política patètica", li ha respost Coronas, que ha acusat el govern municipal d'haver fet "campanyeta" contra ells. Per intentar buscar la divisió entre les files republicanes, el govern ha demanat que la votació es fes de manera nominal —i, per primer cop, una regidora que estava hospitalitzada ha pogut votar de manera telemàtica—. Però no hi ha hagut esquerdes. Els republicans, com la CUP, continuen demanant que hi hagi un conveni tancat amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i no només un protocol amb "bones intencions". L'objectiu: garantir que la inversió pública no beneficia les empreses privades del tramvia.

El tramvia ha sumat només els vots de BComú, PSC i el regidor no adscrit. Però també els socialistes, tot i votar-hi a favor, han esmolat els ganivets contra el govern i l'han acusat d'haver fet tota mena de maniobres, a la seva esquena, per intentar sumar 'in extremis' els republicans a l'acord. "Passaran a la història per haver posat el tramvia en via morta", ha sentenciat el cap de files socialista, Jaume Collboni. Per resumir el que ha passat avui, el cap de files del PP ha reblat que ha sigut "el ple del multifracàs" de Colau.

I ara, què?

El govern no abandona el projecte del tramvia, tot i que ja sembla impossible que es pugui posar un rail aquest mandat. Descartat l'acord polític municipal, queda sobre la taula la remota possibilitat que l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pugui assumir el cost del projecte. El que volia fer l'Ajuntament era avançar la inversió de la Generalitat. El govern de Colau ja ha dit avui que continuarà treballant per obtenir el consens, i la plataforma Unim els Tramvies també ha deixat clar que continuarà pressionant per fer l'enllaç.

La multiconsulta també té un recorregut pràcticament impossible. No és descartable que pugui prosperar un recurs de les entitats promotores per la manera com s'han descartat les seves preguntes —sense arguments que defensin que van en contra de l'ordenament jurídic—, però difícilment s'arribarà a temps de fer-la aquest any, i l'any que ve, com que és electoral, ja no es podrà celebrar.