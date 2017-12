Colau pressiona l'Estat per congelar les tarifes del transport públic el 2018

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, una carta per reclamar-li que l'aportació de l'Estat per al sistema de transport públic passi dels 108 milions d'euros als 148 milions el pròxim any 2018. Colau ha enviat la carta després que el ple municipal aprovés aquest divendres, sense cap vot en contra, una proposició per demanar al govern espanyol que assumeixi la seva responsabilitat amb el transport públic de proximitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. En conseqüència, l'alcaldessa ha sol·licitat que l'aportació augmenti fins als 148 milions a partir de l'any vinent, "igualant l'aportació prevista per l'Ajuntament i possibilitant la congelació de tarifes".