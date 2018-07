Colau resisteix i tornaria a guanyar les eleccions, segons el Baròmetre municipal

Quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals, la batalla per Barcelona s'escalfa amb nous actors, intents d'aliances entre forces, i enquestes. Les últimes dades són les que ha donat a conèixer aquest dilluns el baròmetre municipal, que, tenint en compte la intenció directa de vot –sense cuina–, torna el lideratge de la ciutat a l'actual alcaldessa, Ada Colau. Si les eleccions se celebressin ara, Barcelona en Comú les guanyaria, segons el baròmetre, còmodament amb un 16,2% d'intenció de vot, un suport lleugerament inferior al que rebia a finals d'any però que els situa en primer lloc per la baixada dels contrincants directes. ERC, que en l'última edició de l'enquesta –la de desembre, just després de les eleccions catalanes– s'imposava als comuns, torna ara a la segona posició, amb un 12,4%, quatre punts menys que en l'últim Baròmetre. La tercera força seria el PSC, amb un 6,1%, i al darrere hi hauria el PDECat (5,6%), Cs (5,2%), la CUP (3,6%) i el PP (0,6%), que obtindria la seva pitjor dada -mai abans no havia quedat per sota de l'1%. De fet, totes les formacions cauen en intenció de vot menys la CUP, que es manté.

En ple debat sobre la possibilitat d'una llista unitària independentista, el Baròmetre mostra que la suma de PDECat i ERC -sense valorar que poguessin fer candidatura conjunta- sumaria més intenció de vot directa que Barcelona en Comú. Cs, tot i l'impuls del 21-D, perdria força a la ciutat -baixa 1,2 punts-, segons aquestes últimes dades, i a l'espera que confirmin el seu candidat. Un terç dels enquestats, tot i així, encara no sap que votarà.

Pel que fa a les notes individuals, Colau, que continua sent la líder més coneguda pels enquestats, millora la seva nota respecte a l'última edició del baròmetre i, tot i quedar-se lluny del 5,8 que obtenia a principis de mandat, se situa, amb un 5,4, en la primera posició, empatada amb el cap de files del PDECat, Xavier Trias. Alfred Bosch, d'ERC, és el tercer líder més ben valorat, i Jaume Collboni, del PSC, també aprova, tot i que, en aquest cas, amb un cinc pelat. La resta –Carina Mejías (Cs), María José Lecha (CUP) i Alberto Fernández Díaz– suspenen. Mejías i Lecha, que ja ha començat el procés de jubilació i serà substituïda a la CUP, són les dues líders menys conegudes.

Un 69% dels enquestats aproven la gestió de l'equip de govern municipal, que obté la seva millor valoració del mandat, tot i que un 46% creuen que la ciutat ha empitjorat l'últim any i un 30% defensen, en canvi, que ha millorat. L'enquesta recull, també, l'optimisme pel que fa a la trajectòria que seguiran Barcelona, Catalunya i Espanya. Un 73% creuen que la ciutat millorarà –el percentatge més alt des de l'any 2000–, un 72% defensen que Catalunya anirà a millor –el percentatge més alt dels últims vuit anys– i, pel que fa a l'Estat, un 59% hi veuen possibilitats de millora -la pregunta es va fer just després de la moció de censura.

Creix la percepció de l'habitatge com un problema

El baròmetre, que es fa a partir de 800 entrevistes telefòniques, es va realitzar entre els dies 4 i 14 de juny -per això, aquest cop no ha recollit valoració sobre els governs català i espanyol que tot just, acabaven de canviar- i és l'últim del mandat que recull preguntes sobre les preferències polítiques. Com ja va passar en l'edició de finals del 2017, l'encaix entre Catalunya i Espanya es manté com el problema més greu que té la ciutat segons els enquestats i, de fet, fins i tot creix el nombre de persones que el situen a la primera posició del rànquing (14,2%), tot i que també recuperen pes, en la segona posició, l'accés a l'habitatge (12,3%), i en la tercera, el turisme (10,5%), que en l'última edició de l'enquesta havien quedat més silenciats. De fet, l'habitatge fa un salt de quatre posicions i passa al davant del turisme, l'atur i el trànsit. Si en l'últim baròmetre l'esmentava com a problema més greu un 4,8% dels entrevistats, avui ja ho és per a un 12,3%.

El tema que s'ha decidir aprofundir més en l'enquesta del juny és, precisament, el de l'habitatge. Quasi la meitat dels enquestats, un 48,5% del total, consideren que Barcelona té un problema molt greu en aquest àmbit. I un 42% defensen que la manera d'atacar-lo és regulant o abaixant els preus, mentre que un 28,4% demanen com a mesura més urgent multiplicar el parc d'habitatge social. Tres de cada quatre enquestats creuen que l'administració ha de poder regular els preus dels lloguers i un 20% defensen, en canvi, que el preu ha de ser lliure.