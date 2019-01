Colau treu pit de la feina feta per intentar la reelecció

Satisfacció per la feina feta fins ara i confiança en poder seguir-la fent, si és possible, amb més regidors que els onze actuals i amb entesa amb els partits d'esquerres –més enllà de les diferents visions sobre el Procés– que garanteixi estabilitat. És el missatge que ha donat aquesta tarda Ada Colau en la conferència anual que l'alcaldessa fa davant la premsa i que aquest any, per primer cop, s'ha fet en format de conversa amb la periodista Milagros Pérez Oliva. Per dates, aquest cop ha servit a Colau per presentar formalment la seva candidatura a revalidar l'alcaldia. Ha començat la seva intervenció confirmant el primer nom propi de la seva llista, el del fins ara comissionat de Cultura, Joan Subirats, que serà el seu número dos, i ha aprofitat les intervencions per fer balanç –molt positiu– de la feina feta pel seu govern.



Tot i les crítiques rebudes per com s'han abordat grans àrees com la de l'habitatge, Colau ha tret pit d’haver estat "absolutament coherents" amb el que recollien en el seu programa electoral i ha deixat clar que, malgrat governar en minoria, estan satisfets amb els grans acords de ciutat segellats durant el mandat, com els que han permès tirar endavant la mesura del 30% en habitatge, segellar el pla de barris o tancar l'antiga presó Model. Ha remarcat, també, que malgrat el que molts pronosticaven, la situació econòmica a la ciutat no s'ha ressentit de la seva arribada al govern i que, malgrat afegits com la situació política o els atemptats, no s'han perdut congressos.



L’alcaldessa defensat que han estat a l'alçada de les promeses fetes pel que fa a temes espinosos com la lluita contra les desigualtats, que va ser un dels 'hits' de la campanya electoral que la va conduir a l’alcaldia, i que, per això, les dades, diu, demostren que s'ha començat a revertir la situació. També ha elogiat la feina feta pel seu equip en l'altra gran àrea, la de l'habitatge, on va dir que sí que han complert les grans xifres promeses perquè acabaran el mandat amb 4.600 pisos públics iniciats i ha defensat que no era possible tenir-los tots acabats, com li han retret tants cops des de l'oposició. L'autocrítica, en el discurs d'avui, ha quedat en el fet que potser no van començar amb el millor peu possible en l'àrea de Cultura, cosa que, ha remarcat, va canviar amb la incorporació de Subirats, que ara serà el seu número dos.



També n'hi ha hagut una mica en el terreny més polític, però molt minsa. Ha sigut quan l’alcaldessa ha assegurat que s'ha esforçat, tot i que segur que en alguna ocasió ho podia haver fet millor, a representar la majoria dels barcelonins. "Barcelona és una ciutat de diàleg, valenta i de tothom", ha assegurat quan ha elogiat el caràcter "radicalment democràtic" de la ciutat més enllà del debat independentista. Segons Colau, que ha insistit en la necessitat de cenyir el debat a la ciutat i no en el Procés, Barcelona s'ha de fer forta en l’eix democràtic i això passa per defensar premisses que generen un ampli consens, com la necessitat d’acabar amb la judicialització de la política –que, insisteix, ens allunya de la solució d’un conflicte que és polític–, i denunciar els autoritarismes i les retallades de drets.

Pel que fa als seus rivals polítics, ha tingut paraules per Joaquim Forn ara que ja se sap que encapçalarà la llista de JXCat i ha remarcat que no comparteix model de ciutat amb ell però que vol discutir-hi en igualtat de condicions, sense una presó que veu injusta. I, també, per a Manuel Valls, a qui ha acusat de no fer propostes i només dir que revertirà mesures com la del dentista municipal. L’acte ha viscut el seu moment simpàtic quan, en el torn de preguntes, ha sonat un mòbil amb la sintonia de la 'Marsellesa' i Colau l'ha taral·lejat. Valls, que no hi era, també era un dels clars destinataris de la crítica llançada per l’alcaldessa quan va demanar no utilitzar temes sensibles com el de la seguretat amb finalitats electoralistes