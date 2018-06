Juan Francisco Beamonte Isern. Després d’un periple d’anys per reconstruir el seu passat i intentar que els tribunals el reconeguin com un nen robat, el Joan -que fins ara portava els cognoms Coll Corominola, dels pares adoptius- ha aconseguit que un jutjat de Girona anul·li la seva filiació al Registre Civil i li permeti tornar-s’hi a inscriure amb els cognoms dels pares biològics. “En Coll Corominola és història”, diu aquest veí de Banyoles.

Casualitats del destí, el Joan va rebre la notificació de la sentència del jutjat de primera instància número 6 de Girona dilluns, quan sortia del Congrés de Diputats, on havia assistit a una xerrada amb diputats de diferents partits en la qual van participar afectats per la presumpta trama dels nens robats. El Joan va veure com les seves denúncies penals s’anaven arxivant -a més de les dificultats per demostrar irregularitats delictives, ja que els fets estaven prescrits- tot i els documents que demostren un procés d’adopció farcit de contradiccions. Ara ha trobat en la via civil una manera de recuperar el seu passat i de restituir els cognoms de la família biològica, amb qui va retrobar-se fa anys.

Juan Francisco Beamonte va néixer l’any 1966 a l’Hospital Clínic de Barcelona. Fins als set anys aquests van ser el nom i els cognoms que va portar. Però l’any 1973 el seu pare va emmalaltir i la seva àvia el va haver de deixar en una escola internat. La seva família l’anava a veure cada setmana, fins que un dia no el van trobar. Ara sap que a l’àvia li van dir a la Junta Provincial de Menors de Barcelona que al seu net l’havia adoptat un matrimoni. D’aquell moment el Joan només recorda que un taxi el va venir a buscar al centre. A dins hi anaven els seus pares adoptius, que se’l van emportar a Banyoles. A partir de llavors el van anomenar Joan Coll Corominola. Amb 18 anys va començar la seva inquietud per recuperar el seu passat.

Dos noms i una sola persona

La primera vegada que va anar a buscar els documents del seu procés li van entregar una partida de naixement en què constava com a fill biològic dels seus pares adoptius. La sentència del 20 de juny, a la qual ha tingut accés l’ARA, conclou que els pares adoptius del Joan “no són els pares biològics” i declara “la nul·litat de la inscripció de la filiació”. La jutge ordena al Registre Civil que “rectifiqui” i l’inscrigui com a Juan Francisco Beamonte Isern.

Mentre reconstruïa el seu passat, el Joan va descobrir que constava inscrit dues vegades al Registre Civil, una amb la identitat de quan va néixer -Juan Francisco Beamonte Isern, el nom que ara recuperarà- i una altra com a Joan Coll Corominola, amb els cognoms de la família adoptiva. Això va fer que el cridessin dues vegades per fer el servei militar. La citació amb el cognoms dels pares biològics no li va arribar mai perquè amb aquells cognoms no el trobaven i el van declarar pròfug.

Inicialment el jutjat de Girona va tombar la demanda de filiació del Joan, però l’Audiència li va donar la raó i ara el jutjat ha dictat sentència. “Estic content, però m’han robat 40anys de la meva vida”, lamenta el Joan. Quan la sentència de filiació sigui ferma -encara es pot recórrer, però els pares adoptius no s’han oposat al procés i la fiscalia és favorable-, el Joan podrà començar els tràmits per constar amb els cognoms Beamonte Isern a tots els documents legals. Li espera un periple de tràmits, però els afronta amb la satisfacció de qui veu recompensat un esforç d’anys. “Ara sé que ha valgut la pena”, diu. Dilluns, quan va assabentar-se de la notícia, va trucar a la seva dona i a les cosines que ha recuperat després d’anys. “En Joan Coll Corominola ha mort perquè no va arribar a néixer mai”, els va dir tot just despenjar el telèfon.