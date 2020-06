Collboni presenta un paquet de mesures per reimpulsar l’economia local de Barcelona

Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de Barcelona, ha presentat aquest matí les mesures per reactivar l'economia social i solidària (ESS) i l'economia de proximitat arran del covid-19. El paquet de mesures disposa d'un pressupost de 7,5 milions d'euros, 4,5 dels quals en forma de crèdits i la resta a través de subvencions i ajudes directes. Aquestes mesures "serveixen no només per resistir el cop de la pandèmia sinó també per impulsar un àmbit de l'economia local tan important com és el de l'economia social i de proximitat", ha reconegut.

L'economia de proximitat és la que té lloc als barris i als districtes de la ciutat. "És una economia molt arrelada al territori i que ajuda a cohesionar", ha dit. Per això, una de les prioritats de l'Ajuntament des de fa unes setmanes és incentivar el consum i ajudar les empreses, les cooperatives, els restaurants i els bars de l'entorn immediat de la ciutat. Pel que fa a l'economia social i solidària, que agrupa unes 4.500 empreses que ocupen unes 60.000 persones, ha assegurat que és un sector molt resistent a les crisis i que situa les persones al centre de tot. El paquet d'ajudes presentat avui va destinat a aquests dos àmbits de l'economia local que representen, conjuntament, el 7% del PIB de la ciutat.

Aquest paquet de mesures de 7,5 milions d'euros està inscrit en els 25 milions anunciats fa dos mesos per reactivar l'economia de Barcelona i està dividit en quatre pilars. La primera part se centrarà en crèdits cooperatius per a la reactivació econòmica. L'Ajuntament de Barcelona ha establert un acord amb entitats de finances ètiques segons el qual, per cada euro de l'Ajuntament, en surten deu a crèdit. D'aquesta manera, dels 400.000 euros posats per l'Ajuntament, en surten 4 milions en crèdits. L'objectiu, segons Collboni, és arribar a 80 empreses o entitats i conservar uns 500 llocs de treball. També s'ha activat un paquet de serveis anomenat Aixequem l'economia social i solidària, que es basa en acompanyar, assessorar i formar 750 entitats perquè puguin afrontar els nous reptes. Finalment, s'han creat dos grans programes de subvencions dedicats a cadascun d'aquests sectors de l'economia. El primer – Enfortim l'economia solidària– disposa d'un milió d'euros i pretén arribar a uns 200 projectes. El segon, enfocat a l'economia de proximitat, destinarà 1,5 milions d'euros a uns 100 projectes. Aquestes ajudes es poden demanar des d'avui fins al 30 de juny.

A la roda de premsa també hi ha participat Guillem Llorens, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que ha anunciat que, amb l'Ajuntament de Barcelona, es treballa en una estratègia de ciutat a deu anys vista que proposi un model econòmic diferent, de mirada més àmplia i que "no se centri només en els números, sinó també en les persones".