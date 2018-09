Combatre les adversitats del barri amb més infants i joves de Badalona

Dos de cada cinc residents de la Salut Alta, barri perifèric de Badalona, tenen menys de 18 anys. La dificultat per trobar un lloc de treball, els salaris baixos i la manca d’accés a habitatges dignes s’ha acarnissat amb les famílies d’aquests infants i joves, la majoria de les quals són d’origen estranger. Davant les adverses circumstàncies per al seu desenvolupament a la zona, tant en l’àmbit personal com en l’acadèmic, l’any 2004 va néixer la Fundació Salut Alta. L’objectiu de l’entitat és, per tant, respondre a les necessitats i les preocupacions d’aquests joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social del barri.

“Vam detectar que hi havia molts infants i adolescents que requerien una empenta emocional i educativa”, explica la directora de la fundació, Maria Nadeu. I és que aquesta entitat sense ànim de lucre treballa amb un centenar de famílies i un total de 130 infants d’entre sis i setze anys, una xifra que, d’altra banda, només representa el 3% dels menors del districte badaloní. Tot i això, les famílies estan molt agraïdes pel tracte que reben els seus fills, ja que no només els ajuden amb els deures, sinó que també els fan sentir-se bé amb ells mateixos. “Han aconseguit que el meu fill, a poc a poc, obri el cor i lluiti contra les seves inseguretats”, diu la Jacqueline, mare d’una de les criatures que participen en el programa.

La Confederació, l’ens representatiu de les diferents organitzacions del tercer sector, va reconèixer fa pocs mesos el pla de centre obert de la Fundació Salut Alta per als adolescents del barri. A banda, encara que fa anys que funciona, l’entitat va organitzar el 2015 un procés participatiu per reformar i adaptar el projecte a les demandes actuals de la mà d’educadors, psicòlegs, veïns i, fins i tot, els mateixos joves.

Implicació familiar

Integrat per una desena d’educadores, l’equip de l’entitat coincideix que sovint es confon el fet que les llars pateixin dificultats amb el fet que els pares no tinguin gens d’interès en l’educació dels joves. “No és el mateix dir simplement que una família té mancances que veure la família en el seu context, poder parlar-hi i entendre que, potser, estan sobrepassades per les circumstàncies”, apunta Nadeu. En aquest sentit, a través de formacions, trobades i tutories individualitzades, la Fundació Salut Alta implica els nuclis familiars en el creixement dels fills i, alhora, fa un acompanyament integral dels menors amb els seus parents directes.

Gairebé tots els infants hi arriben a edats primerenques derivats pels serveis socials, i és per aquest motiu que les pedagogues ja els coneixen quan arriben a l’adolescència. “Això és una sort, perquè podem fer un seguiment a llarg termini i assegurar-nos que les criatures evolucionen”, reconeix Anna Martínez, responsable de comunicació de l’entitat. “Però el problema és que gairebé mai podem obrir places per a altres menors”, lamenta.

Ibtissam Salhi, marroquina de 18 anys, explica que la fundació l’hi va donar “tot” per seguir endavant. “Era una nena molt tímida i amb moltes pors”, diu, i confessa que, en part, era “a causa del bullying ” que li feien alguns companys d’escola. “Allà [a la fundació] vaig adonar-me que hi havia joves que, com jo, necessitaven ajuda”, reflexiona Salhi, que ara és una de les voluntàries de la fundació, on fa reforç als infants. Creu que aquesta és la seva manera de “retornar una mica” el que va rebre durant el seu pas pel centre.

Entorn agressiu

El barri de la Salut Alta sovint és vist com una zona conflictiva. Amb la idea de canviar aquesta mirada, l’entitat treballa amb infants i adolescents des d’una gestió emocional. “Intentem que els joves estimin el lloc on viuen i el vegin d’una altra manera a través d’accions simples com, per exemple, berenar a la plaça. Si senten que tenen llaços amb el barri, no voldran conflictes i buscaran altres maneres de resoldre els problemes”, diu Nadeu. Ara bé, la riquesa de més de vint nacionalitats que hi conviuen no es valora de la mateixa manera a la resta del barri de la Salut, sinó que es veu com un maldecap. La Fundació Salut Alta assenyala que les polítiques xenòfobes triomfen a la zona i es tendeix a atribuir la conflictivitat als immigrants.