Comencen les multes de la zona de baixes emissions de Barcelona

Després de l'endarreriment forçat per la crisi del covid-19, la zona de baixes emissions de Barcelona (ZBE) posa en marxa avui les sancions als cotxes i motos que entrin a al zona que queda compresa entre les rondes sense tenir dret distintiu ambiental de la direcció general de Trànsit. Des de les set del matí, la Guàrdia Urbana ha començat a sancionar els vehicles infractors. Les multes, que van dels 100 als 500 euros, s'havien d'haver començat a aplicar a l'abril, però es van deixar en suspens fins al 15 de setembre. Els cinc municipis metropolitans afectats per la mesura també van decidir, en plena pandèmia, allargar les moratòries per a furgonetes (fins a l'abril del 2021), camions (fins al juliol del 2021) i autobusos i autocars (fins a l'1 de gener del 2022).

Les moratòries, que s'havien d'acabar l'1 de gener del 2021, doncs, s'allarguen ara entre tres mesos i un any i també s'abaixa el llindar a partir del qual els autònoms amb rendes baixes que utilitzen el vehicle per treballar poden acollir-se a la moratòria, que passa d’1,1 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) a 2 vegades.

Els vehicles afectats per les restriccions de circulació són els que no tenen dret a cap distintiu ambiental de la DGT (0, Eco, C i B) i, per tant, no poden circular per l'àmbit de la ZBE entre les 7 h i les 20 h els dies feiners. Segons va explicar recentment el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez, a partir d'aquest dimarts hi haurà una vintena de punts de la ciutat amb 70 càmeres que faran la lectura de matrícules i detectaran així si hi ha infractors. També hi haurà prop d'una trentena de vehicles del cos repartits per la ciutat que faran lectura de plaques.



Les persones titulars dels vehicles no aptes per fer-ho poden demanar un màxim de deu autoritzacions l'any. També queden exempts de sancions els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els cotxes de serveis d'emergències o serveis essencials (com un vehicle mèdic o funerari) i alguns vehicles singulars, com grues, vehicles firaires, unitats mòbils de ràdio o televisió i vehicles laboratori, entre altres.

Què és la zona de baixes emissions i fins on arriba?

La zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona és una àrea de 95 quilòmetres quadrats que engloba la ciutat de Barcelona –delimitada per les rondes, que queden exemptes de restriccions– i que inclou part dels municipis pròxims de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià de Besòs. La superfície equival a 20 cops l'àrea de baixes emissions pionera que havia posat en marxa Madrid, Madrid Central.

Les restriccions circulatòries s'apliquen des de principis d'any, però el règim sancionador s'havia d'haver començat a aplicar l'1 d'abril i es va endarrerir per l'estat d'alarma.