El carrer Mallorca de Barcelona estarà tallat per obres fins a finals d'any

Les restriccions de trànsit per obres començaran a notar-se amb força aquest cap de setmana. Sobretot, al voltant de la plaça de les Glòries, on a més dels treballs que es fan a la mateixa plaça i a la Meridiana, arrencaran les obres de la segona fase de les sortides d'emergència de l'AVE al carrer Mallorca. Això suposarà, a partir de diumenge, un tall de circulació en aquesta via a l'altura de la Meridiana, on es deixarà un carril únic per a veïns. Al llarg del carrer Mallorca, a més, també es restringirà totalment la circulació entre els carrer Xifré i Dos de Maig al voltant de la sortida de Mallorca-Independència i entre els carrers de Sicília i Roger de Flor, al voltant de la sortida de Mallorca-Nàpols. El trànsit local i el transport públic, amb tot, sí que podran circular per aquest tram.

Aquestes obres, que segons ha informat l'Ajuntament s'allargaran fins a finals d'any, fan recomanar itineraris alternatius per accedir a Barcelona. Els vehicles que hi entrin per la Meridiana tenen com a principal alternativa el desviament per Aragó o per Concepció Arenal-Sant Antoni Maria Claret o Sant Antoni Maria Claret-Còrsega per accedir, després, a la trama de l'Eixample.

Els vehicles que entrin a Barcelona pel carrer Guipúscoa, abans d'arribar a la Meridiana tenen com a principal alternativa el desviament per Navas de Tolosa o per Bilbao-Tànger.

Les obres també afectaran el transport públic. Les línies de bus H10, 33, 34, B24 i N9 es desviaran per Meridiana-Aragó-Diagonal. Un total de cinc parades quedaran sense servei al carrer Mallorca i es resituaran a Aragó i a la Diagonal. La D50 i la 19 es desviaran per Sicília-Provença-Passeig de Sant Joan, i la ruta blava del bus turístic passarà a circular per Sicília-Sant Antoni Maria Claret.