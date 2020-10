La Comunitat de Madrid recorre les restriccions de l'Estat per "invasió de competències"

La Comunitat de Madrid ha presentat aquest divendres al migdia un contenciós administratiu contra l'ordre del ministeri de Sanitat publicada ahir mateix al BOE que obliga a aplicar restriccions als municipis que tinguin una gran incidència per culpa de la pandèmia del covid-19. Tot i així les mesures entraran en vigor aquest vespre a les 22 h, segons ha anunciat el conseller de Justícia, Interior i Víctimes de la Comunitat de Madrid, Enrique López, a l'espera que es publiquin al 'Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid' (BOCM). Les úniques ciutats que superen actualment els límits que fixa el ministeri en el document són Madrid i nou municipis més de la mateixa comunitat. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ja va avançar ahir que compliran amb el que exigeix la nova norma, però que ho portarien als tribunals. I no s'ha fet esperar.

El contenciós, al qual ha tingut accés el diari ARA, denuncia que les noves restriccions s'han imposat a partir d'una "invasió de competències" del ministeri de Sanitat i que provocaran un "perjudici" per a la comunitat. El recurs recorda que un cop finalitzat l'estat d'alarma és la Comunitat la que "té la competència per a l'adopció de mesures especials en matèria de Salut Pública". Aquestes mesures, segons el relat que defensa l'advocat de la comunitat, s'han de prendre amb la "deguda prudència", ja que "a més d'afectar sensiblement la vida ordinària i l'activitat econòmica, impliquen una limitació dels drets fonamentals".

El text cita un informe de la conselleria d'Hisenda i Funció Pública que estima que aquestes mesures que afecten el 71% de la població de la Comunitat de Madrid provocaran la pèrdua de 750 milions cada setmana fins que no es torni a la normalitat, cosa que suposarà la destrucció setmanal de 18.000 llocs de treball de mitjana. Per tots aquests perjudicis, demanen que de manera cautelar se suspengui l'ordre del ministeri.

Els arguments del recurs insisteixen constantment en la invasió de competències i defensen que davant "la falta de consens" entre les dues administracions (l'Estat i la Comunitat de Madrid), "ha de prevaldre la competència autonòmica, especialment quan amb el seu manteniment no es genera cap risc per a la salut pública, en vista no només del fet que s'estan adoptant mesures sanitàries constants, sinó que aquestes mesures estan tenint un efecte positiu".

"Presentem el recurs per protegir millor els ciutadans madrilenys”, ha al·legat el conseller de Justícia de la comunitat, que ha demanat disculpes a la ciutadania per la incertesa i tem que les restriccions provoquin situacions caòtiques. En la mateixa línia, Ayuso ha fet un tuit en què agraeix el caos a Pedro Sánchez: "A partir de demà podràs arribar a Madrid des de Berlín, però no des de Parla".

Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla.



Gracias por el caos, Pedro Sánchez. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 2, 2020

Per la seva banda, el conseller de Sanitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, considera que l'ordre no té en compte els "llindars de risc" i ha afegit que amb les seves mesures ja s'estava rebaixant la incidència del virus. "La pressió a urgències ha disminuït i l'activitat global a atenció primària s'ha reduït un 10%", ha indicat. També ha confirmat que als municipis de menys de 100.000 habitants que no es vegin afectats pels canvis continuaran subjectes a les mesures específiques contra la propagació del virus.

"Sense consens"

L'advocat també recorda que l'ordre ministerial neix a partir del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que es va celebrar dimecres passat i considera que "està dotada d'aparent nul·litat", ja que la llei que regula aquest òrgan fixa que els acords s'han d'adoptar amb "previ acord". En aquell polèmic consell interterritorial, van votar en contra de les noves restriccions Madrid, Catalunya (tot i que per motius oposats), Andalusia, Galícia i Ceuta. Múrcia es va abstenir i els representants de la resta de comunitats autònomes hi van votar a favor.

Sánchez nega la invasió competencial i assenyala la "gravetat" de la pandèmia

El president espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut valorar directament el recurs. "El govern espanyol no es manifesta sobre procediments judicials", ha dit, després de la reunió del consell europeu extraordinari, a Brussel·les. No obstant això, sí que ha negat que s'estiguin vulnerant competències autonòmiques i ha afegit que totes les decisions que està prenent el govern d'Espanya estan avalades pel 70% de les comunitats, es basen en "criteris científics" i busquen "defensar la salut pública" i "salvar vides".

"El govern espanyol vol ajudar, col·laborar, coordinar. No vol imposat, jutjar ni avaluar", ha dit, al mateix temps que deixava clar que les mesures aplicades fins ara a Madrid són "insuficients" en un moment d'"extrema gravetat". Sánchez, amb tot, ha criticat que Díaz Ayuso utilitzi la crisi sanitària per "dividir i polaritzar". "Entenc que els ciutadans assisteixin entre incrèduls i estupefactes a alguns dels debats entre administracions públiques", ha dit, per demanar a Ayuso que pensi en "els malalts i els morts": "Prenem-nos seriosament aquesta situació i la gravetat de la pandèmia que tenim per davant", ha sentenciat.