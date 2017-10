Condemnat a 56 anys de presó 'el violador del cúter' per quatre agressions sexuals i dos robatoris violents

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 49 anys de presó el conegut com a 'violador del cúter', Diego Rodríguez, per quatre agressions sexuals. També li ha imposat 7 anys i 4 mesos de presó pels robatoris amb violència a dues de les quatre víctimes. En total, 56 anys i 4 mesos de presó. A més, la sentència ha fixat que ha de pagar un total de 70.000 euros a tres de les víctimes per indemnitzar-les pels danys causats, i ha establert una ordre d'allunyament d'entre 20 i 23 anys per a cadascuna d'elles. Tot i que Rodríguez, que ara té 28 anys, només va reconèixer dues de les quatre agressions durant el judici, el tribunal ha considerat que va cometre les quatre agressions a la ciutat de Barcelona entre el 2013 i el 2015, obligant les víctimes a fer-li fel·lacions i en un dels casos hi va haver violació amb penetració.

Segons la sentència, la primera agressió sexual va ser el 25 de juliol del 2013 a la nit. El condemnat va seguir la víctima, de 21 anys, fins a l'entrada de casa seva. Quan la noia anava cap a l'ascensor, Rodríguez es va posar al seu darrere, li va tapar la boca i la va amenaçar dient que tenia una navalla. La va arrossegar fins al forat de l'escala, on li va demanar diners i la va agredir. A causa dels fets, la víctima va patir falta de concentració, va empitjorar en els estudis, tenia por d'anar sola pel carrer i necessitava anar acompanyada quan entrava i sortia de casa. Va seguir un tractament de control de malalties infeccioses i de seqüeles psíquiques per una síndrome depressiva i posttraumàtica, i pateix un trastorn per estrès posttraumàtic crònic i d'intensitat alta.

La segona agressió sexual va ser el 3 de setembre del 2013 a la nit. El jove va entrar al bloc de la víctima, de 14 anys. La noia començava a pujar les escales del primer pis quan Rodríguez va anar-li al darrere i al replà la va agafar pel coll i li va ensenyar una navalla. Després d'amenaçar-la exigint-li diners o el mòbil, la va agredir. Els fets van provocar que la víctima necessités anar acompanyada pel carrer. Pateix un trastorn per estrès posttraumàtic crònic i d'intensitat moderada-alta, que ha influït en el seu creixement en l'àmbit personal i de relacions.

Pel que fa a la tercera agressió sexual, va ser l'1 de gener del 2014 al vespre. El condemnat va seguir la víctima, de 27 anys, fins al seu domicili. Quan la noia, que parlava per telèfon, tenia les claus posades a la porta d'entrada del seu jardí, Rodríguez la va empènyer per darrere i la va obligar a entrar-hi. Li va demanar diners amenaçant-la amb un cúter, i li va prendre el mòbil i la cartera. Després, la va agredir. A causa dels fets, la víctima va seguir un tractament de control de malalties infeccioses i actualment no pateix seqüeles psíquiques. No ha reclamat cap indemnització.

La quarta i última agressió sexual va ser el 15 de setembre del 2015 al migdia. El jove va seguir la víctima, de 14 anys, fins a l'entrada de casa seva. Quan la noia anava cap a l'ascensor, Rodríguez la va agafar per darrere, li va tapar la boca i la va empènyer. La va portar fins a un racó de l'escala i la va agredir al replà. Abans de marxar, li va robar el mòbil. Els fets van provocar que la víctima patís estats d'alerta i els seus pares l'havien d'acompanyar per anar a l'escola i tornar a casa. Va seguir un tractament de control de malalties infeccioses i va anar a un psicòleg. Actualment pateix dificultats per expressar les emocions i un trastorn per estrès posttraumàtic crònic i d'intensitat moderada-alta, que ha influït en el seu creixement en l'àmbit personal i de relacions.

El 'violador del cúter' és originari de l'Uruguai -tot i que va arribar a l'Estat que tenia 10 anys-, i quan se'l va detenir vivia en parella al barri de Gràcia de Barcelona i planejava casar-se aviat. Les seves víctimes eren sempre dones molt joves, dues de les quals menors. L'alarma social que es va generar a principis del 2014 va fer que aturés les violacions i que canviés d'aspecte: es va deixar barba, la mateixa que tenia durant el judici. Va tornar a actuar el setembre del 2015 i al cap de pocs dies, el 13 d'octubre, una patrulla dels Mossos el va reconèixer a l'Eixample i el va detenir.