Condemnen per primera vegada Uralita a indemnitzar uns veïns afectats per l'amiant de la fàbrica

L'Audiència de Madrid ha condemnat l'empresa Uralita a pagar més de 2 milions d'euros a una quarantena de persones afectades per l'amiant d'aquesta fàbrica de Cerdanyola del Vallès però que no hi tenien una relació laboral directa. Per primera vegada l'empresa haurà d'indemnitzar 39 persones de Cerdanyola i Ripollet que vivien o treballaven a prop de la fàbrica, segons ha informat el Col·lectiu Ronda. La sentència ha considerat que l'empresa va fer emissions "sense el control adequat a l'ambient exterior de fibres d'amiant". El tribunal ha valorat que "va incórrer en responsabilitat pels danys causats" a Cerdanyola i Ripollet "en inhalar els seus habitants les fibres d'amiant emeses sense el degut control per l'activitat industrial desenvolupada".

El Col·lectiu Ronda, que ha defensat els afectats en una demanda col·lectiva, ha destacat que es tracta de la primera resolució judicial que fa responsable Uralita de les malalties i les defuncions de les persones sense una vinculació laboral directa amb l'empresa. El jutjat ha considerat que les persones estaven afectades per l'exposició a l'amiant procedent de la fàbrica de Cerdanyola, que va ser el centre productiu d'amiant més important a l'estat espanyol (en funcionament entre els anys 1907 i 1997). La demanda col·lectiva exigia el reconeixement de la responsabilitat de l'empresa sobre les patologies, incloses diverses formes de càncer derivades de la inhalació de fibres d'amiant per part de persones familiars de treballadors o, sense ser família, de persones que residien o treballaven al voltant d'Uralita.

D'aquesta manera, l'Audiència de Madrid ha revocat la sentència dictada pel jutjat de primera instància número 96 de Madrid el desembre del 2015, que va condemnar l'empresa per l'afectació a les persones que havien conviscut amb treballadors de la fàbrica però desestimava la responsabilitat per la inhalació de fibres d'amiant dels veïns a causa de l'exposició que havien mantingut per la proximitat de la seva residència o del seu lloc de treball amb Uralita de Cerdanyola. Les advocades del Col·lectiu Ronda Esther Pérez i Esther Costa, que han defensat la demanda col·lectiva, han valorat que "es tracta d'una resolució pionera que reconeix, per primera vegada, el llegat de mort i el patiment que l'empresa ha deixat a les localitats on es va assentar".

Les advocades han afegit que, "afortunadament, ja fa anys que hi ha una sòlida jurisprudència que estableix la responsabilitat d'Uralita per les malalties i les defuncions dels seus exempleats i familiars, en haver existit una permanent vulneració de la normativa laboral de protecció de la salut". "Però no hi havia res semblant pel que fa als anomenats passius ambientals, que han pagat amb la salut i la vida pel sol fet de viure al costat d'unes fàbriques on es va actuar amb reiterat menyspreu cap a l'obligació d'impedir que les fibres d'amiant fossin emeses cap a l'exterior", han conclòs.