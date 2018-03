El Congrés debat la presó permanent en ple dol pel crim del nen de Níjar

El debat sobre si s’ha de derogar o, just al revés, ampliar la polèmica llei de presó permanent revisable arriba avui al Congrés. I la sessió parlamentària arriba dies després que es trobés el cadàver del Gabriel, el nen de 8 anys de Níjar (Almeria) mort a mans de la parella del seu pare. El Codi Penal espanyol preveu vuit supòsits per a la presó permanent revisable o cadena perpètua: la víctima ha de tenir menys de 16 anys, o ser especialment vulnerable -o especialment poderosa, com el rei i el seu hereu o caps d’estat estrangers- o bé que la matin de resultes d’una agressió sexual.

El PNB, amb el suport de tota l’oposició excepte Cs, proposa derogar aquesta mesura penal excepcional. A l’altra banda, el PP i Cs proposen endurir-la en dues esmenes a la totalitat presentades a la proposta del PNB, en què proposen ampliar-la amb quatre supòsits més, com per exemple el de l’ocultació del cadàver de la víctima.

Paral·lelament, a la secció segona de l’Audiència de Tarragona un jurat intentarà saber com van matar Meritxell Vall, després d’intentar violar-la, la nit del 9 d’octubre del 2015. També analitzarà qui és Stanislov R., què va fer aquella nit, com ho va fer i per què. Ell és el primer acusat de Catalunya que s’enfronta a la petició fiscal de presó permanent revisable.

Ella tenia 32 anys, feia bombolles gegantines al carrer, era model de dibuix, tenia família i amics i, de tant en tant, anava a viure en una tenda de campanya, en un bosc a prop del camp del Nàstic.

Ell té 35 anys, és de procedència eslava i va voler declarar voluntàriament ahir, primer dia de judici i no l’últim, tal com estava autoritzat per la sala. No hi ha acusació particular i la defensa no va fer preguntes en la primera sessió del judici.

Amb un intèrpret al costat, un to de veu pla i un posat impassible, Stanislov R. va assegurar que no recorda gaire bé què va passar aquella nit, perquè havia begut “moltes cerveses” i havia “consumit marihuana”. Amb tot, va assegurar que va mantenir “relacions sexuals normals i corrents” amb la víctima sense “obligar-la a res”. Deu minuts després, però, va entrar en “pànic” perquè ella, plorant, li va dir que allò “era un error”, que no estava bé i que el denunciaria.

“Mai he tingut cap problema amb la justícia i estava a punt de perdre-ho tot, però no la volia matar”, va dir. Sota aquest “pànic” la va “agredir amb dos o tres cops al cap i a l’esquena”. Quan la va veure a terra, la va tapar amb una manta o amb un sac, va llençar la seva roba ensangonada en un pàrquing i el telèfon de la noia en un parc i va trencar un segon mòbil de la víctima.

El cos, va relatar la mare de Meritxell Vall entre plors, el va trobar ella mateixa una setmana després, inquieta perquè no sabia res de la seva filla. Segons la fiscal, la noia va rebre més de vint ferides d’arma blanca de manera “innecessària” i “inhumana”. L’acusat va admetre que la va apunyalar, però es va negar a contestar les precisions que li demanava l’acusació pública sobre les relacions sexuals.

Per poder condemnar-lo a presó permanent revisable el tribunal ha de considerar que l’home va cometre els delictes d’assassinat i contra la llibertat sexual de la víctima. Dos supòsits que fins ara es requerien per aplicar aquesta pena però que si s’endureix la llei podrien deixar de ser necessaris. L’altra opció és que el condemnin a vint anys de presó. El cas quedarà vist per a sentència dijous de la setmana que ve.

Troben la destral del crim de Gabriel Cruz

L’autora confessa de la mort de Gabriel Cruz declararà avui per tercer cop davant del jutge, que ahir va prorrogar la seva detenció per recopilar més proves. La Guàrdia Civil va trobar la destral amb què Ana Julia Quezada hauria colpejat el petit abans de matar-lo el 27 de febrer passat, el mateix dia que va desaparèixer. La dona insisteix que va acabar matant el nen durant una discussió perquè ell l’hauria agredit i nega que es tractés d’una acció premeditada, al contrari del que sospiten els agents.