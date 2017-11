Conjura d'alcaldes per reivindicar Barcelona com la seu ideal per a l'EMA

No hi ha millor seu per a l'Agència Europa de Medicaments que la ciutat de Barcelona. És el missatge sense fissures que han enviat aquest divendres l'alcaldessa Ada Colau i dos dels seus predecessors al càrrec, Xavier Trias (PDECat) i Jordi Hereu (PSC), que han aprofitat fins a les últimes hores hores abans els estats no votin les seves candidates preferides dilluns. L'altaveu per enviar aquest missatge ha sigut un acte convocat pels comerciants de Barcelona Oberta i reconvertit en una reivindicació de la unitat que ha superat les tensions polítiques dels últims mesos per aconseguir l'objectiu d'atreure aquest organisme.

"Tenim diferències en moltes coses, però no entrem en el joc partidista, i això ha sigut sempre un tret distintiu a Barcelona", ha dit Colau, que ha agraït la presència de Trias i Hereu. La mostra d'unitat, però, no ha sigut completa per l'absència del PP de Barcelona, que ha lamentat Xavier Trias. "El PP s'ha ofès per una cosa puntual", ha dit. Més tard, fonts del partit han assegurat que Alberto Fernández Díaz tenia un altre compromís i han remarcat que aquest no era un acte sobre l'EMA -el guió es va canviar a l'últim moment- sinó un esdeveniment dels comerciants de la ciutat.

Colau ha insistit en les fortaleses de la ciutat i ha llegit un manifest unitari que recupera l'esperit que va permetre els Jocs Olímpics fa 25 anys. També ha reconegut que els competidors que Barcelona té davant són "molt forts" i hi ha moltes incerteses sobre el resultat de la votació: "Més enllà de si ho aconseguim o no, és important aprofitar la mobilització per enviar el missatge que Barcelona no s'atura".

Trias ha remarcat que es tractarà d'una decisió política i no tècnica i per això ha demanat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, un "gest de distensió" i que defensi amb contundència i fins a l'últim moment l'opció de Barcelona com a seu.