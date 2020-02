Cooltra haurà de retirar un 85% de les motos compartides amb l'entrada de nous operadors

Barcelona ha publicat aquest divendres com quedarà el mapa de motocicletes i ciclomotors elèctrics i bicicletes compartides a la ciutat. El nombre de llicències de moto sharing es triplicarà fins a fregar les 7.000, com estava previst, però el pastís que avui es reparteixen cinc companyies a la ciutat s'haurà de dividir entre molts actors més: hi ha 21 empreses que han rebut inicialment l'autorització municipal. Això implica retallades per a les flotes actuals de la ciutat, la més contundent, la de Cooltra, que amb aquest nou mapa haurà de reduir un 85% la flota de motos per complir el topall de 331 llicències que pertocaran a cada empresa amb el nou repartiment.

L'Ajuntament de Barcelona fa mesos que treballa en la regulació d'un sector que està clarament en alça. A l'estiu, amb l'acord de les empreses operadores, van segellar les futures condicions, que passaven entre d'altres punts per establir un topall segons el qual cap empresa podria tenir més de 2.319 llicències de moto o més de 1.325 en el cas de les bicis a la ciutat. L'èxit de la convocatòria ha provocat que les xifres reals siguin molt més baixes que les que el sector esperava.

"És un daltabaix, una barbaritat amb la qual ningú surt guanyant, els usuaris tampoc", ha criticat el conseller delegat de Cooltra, Oriol Marimon. La fragmentació del mercat que suposarà tenir 21 operadors diferents repercutirà en el servei, ha avisat: "Nosaltres sabem què és patir per flotes petites, perquè des que fa quatre anys vam aterrar a la ciutat hem anat ampliant la flota justament per arribar a nous barris i fins i tot per, recentment, aterrar a l'Hospitalet", ha explicat en declaracions a l'ARA. "El procés municipal no ha tingut en compte el mercat", ha conclòs.

A part de les cinc companyies actuals, entre les quals també hi ha Acciona, Yego i Scoot, ara s'hi sumaran previsiblement una llarga llista de noms. Entre ells hi haurà Seat, que entrarà al servei amb la seva flota de motos elèctriques Respiro, així com Avant, Airsharing, Tirkil i Tier, entre d'altres.

En el cas de les bicis compartides, les 3.975 llicències –el doble de les que hi havia fins ara– s'han repartit entre deu empreses, de manera que cadascuna en podrà operar 419 com a màxim. Només amb una excepció, l'operadora Yego, que només ha sol·licitat 200 bicicletes. Entre d'altres, figuren operadors com la mateixa Cooltra, Tier i Scoot –totes també amb flota de motos–, així com Boltest i Jump.

Un codi de bones pràctiques

L'equip d'Ada Colau ha defensat la regulació per protegir l'espai públic i assegurar un desplegament que eviti la concentració de l'activitat a les zones més cèntriques de la ciutat –Eixample, Gràcia i la part baixa de Sarrià i Horta, per exemple–. A més, totes les empreses hauran d'adherir-se a un codi de bones pràctiques que els pot arribar a costar la retirada de llicència si l'incompleixen.

A partir d'ara les adjudicatàries tenen deu dies hàbils per demostrar que compleixen els requisits demanats i, un cop quedi verificat, tindran la llicència definitiva i trenta dies per desplegar les seves flotes. Les llicències tenen una vigència de tres anys més un de prorrogable, i les empreses hauran de pagar una taxa municipal de 71,51 euros anuals per vehicle d'acord amb el que marca l'ordenança.