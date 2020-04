Continua la tendència a la baixa de morts per coronavirus a l'Estat: 674 en 24h, 135 menys que ahir

Continua la tendència a la baixa a l'Estat pel que fa contagis, morts i ingressos a l'UCI pel covid-19. Si ahir dissabte s'assolia l'increment diari de morts més baix dels últims vuit dies, ara ja en són nou. D'acord amb les últimes dades facilitades pel ministeri de Sanitat, en les últimes 24 hores han mort 674 persones per coronavirus a Espanya, hi ha hagut un increment de 6.023 contagis i 329 ingressos en UCI. En termes absoluts, al conjunt del territori espanyol s'han sumat 130.759 positius, 12.418 morts i hi ha 6.861 pacients que han necessitat UCI, una dades que no és homogènia per comunitats ja que algunes faciliten al ministeri el total acumulat mentre que d'altres autonomies el del dia.