"Caos" en l'organització del macrohospital de campanya de Madrid

Els problemes en molts hospitals de Madrid al límit s'estan repetint en el macrohospital de campanya a la Fira de Madrid (Ifema), que a poc a poc ha anat habilitant nous pavellons a marxes forçades. Actualment, segons dades del govern regional, ja compta amb 1.300 llits, 96 dels quals d'UCI. La previsió és que pugui ampliar-se fins a tenir 5.500 llits, 500 dels quals d'unitat de cures intensives. La Comunitat de Madrid no para de repetir que és un exemple de logística, però el personal sanitari que s'ha prestat voluntari per treballar-hi, així com diferents sindicats, han denunciat aquest dilluns la "situació caòtica" que hi ha regnat durant el cap de setmana. És el cas tant de Comissions Obreres i la UGT com del sindicat mèdic Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS). D'una banda, denuncien la falta d'equips de protecció individual (EPI). De l'altra, asseguren que hi ha hagut problemes en l'organització dels torns de personal. També censuren que falten espais amplis pels vestidors del personal, on no es respecta la distància de seguretat, i en les sales d'espera per al canvi de torns.

La conselleria de Sanitat de Madrid ha sortit al pas de les crítiques i ha assegurat que els problemes s'han concentrat durant el cap de setmana en el primer pavelló obert, el número 9, que era provisional. Els pacients s'hi han amuntegat els últims dies mentre es desmantellava, en llits sense una separació de dos metres i amb els sèrums fisiològics aguantat en pals d'escombra, i han hagut de compartir una sola instal·lació de lavabos, a més de no poder dutxar-se durant dies. El nou pavelló habilitat, el número 5, ja té diferents espais de separació i per a sanitaris, però arriba després d'una allau de crítiques a la gestió, per part del govern regional, del recinte.

Metges residents sense saber on anar

"Hem baixat al pavelló 5 d'Ifema i es neguen a vestir-nos. Només ens donen una bata que no protegeix i una mascareta quirúrgica. No hi ha EPIs ni plantilla de torns", assenyalen professionals a AMYTS, segons un comunicat que ha difós el sindicat. "El volum de pacients ha anat en augment i s'ha iniciat la convocatòria i arribada de més metges residents sense informar-los sobre l'organització ja establerta", afegeix un metge resident al sindicat. A més, AMYTS assegura que, enfront de les xifres oficials, Ifema no està suposant un espai que permeti descongestionar les UCI dels grans hospitals, ja al límit.

Al seu torn, la secretària de salut laboral de CCOO de Madrid, Rosa Muelas, ha denunciat que hi ha "zones en què tots els treballadors estan els uns sobre els altres", i que no se'ls donen EPIs suficients, cosa que obliga els sanitaris a organitzar-se pel seu compte. "Hi ha gent que està sense una tasca específica a fer, no està organitzada la distribució dels professionals ni les tasques que han de dur a terme, ni els pavellons on han d'anar", assenyala en una nota el sindicat.

Des d'UGT Madrid, el secretari de Sanitat, Julián Ordóñez, assenyala a Efe que el personal "pot estar esperant durant hores" per saber quina activitat ha de fer. A més, el personal sanitari s'està negant a treballant sense equips de protecció, ja que podrien transmetre el virus a més ciutadans. Des d'AMYTS adverteixen que no acceptaran "coaccions" des del govern regional. La Comunitat de Madrid, amb ja gairebé 3.400 morts per la pandèmia, cada dia acumula més queixes del govern regional per la gestió dels hospitals.

Desfilada militar amb guants i mascaretes

Mentre el personal sanitari demanava més equips de protecció, una brigada de l'exèrcit desfilava a les portes d'Ifema ben vestida amb guants i mascaretes per baixar la bandera a mig pal després que la Comunitat de Madrid hagi decretat dol oficial per les víctimes del coronavirus.