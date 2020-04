EN DIRECTE | El govern espanyol retira d'urgència centenars de milers de mascaretes defectuoses repartides a Catalunya

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha admès aquest divendres la retirada d'urgència de centenars de milers de mascaretes FPP2 enviades tant a Catalunya com a l'Aragó d'un "proveïdor xinès que presentava dubtes". Illa ha dit que s'ha procedit d'acord amb els protocols i no ha acceptat ni un bri d'autocrítica perquè "al primer avís s'ha actuat ràpidament" i així s'ha evitat que la gent les faci servir malament. El govern espanyol també ha anunciat que està ultimant una ordre per limitar el preu de les mascaretes. Sanitat ha garantit que a partir de la setmana que ve n'hi haurà suficients en punts de venda com farmàcies o supermercats.

La ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, i Illa compareixen ara mateix en roda de premsa telemàtica des de la Moncloa per la gestió de la crisi del coronavirus. Montero, per una banda, ha resumit les reunions que ha mantingut aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tant amb el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, com amb la d'EH Bildu, Mertxe Aizupura. Illa, en canvi, ha d'aclarir què ha passat amb l'últim recompte estatal de contagiats i morts després de problemes amb una comunitat -no s'ha especificat quina-, el que comportarà un canvi global en la sèrie.