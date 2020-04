L'estudi d'immunitat del covid-19 del ministeri de Sanitat començarà la setmana que ve i analitzarà 60.000 persones

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat aquest dimarts que el govern espanyol impulsarà un estudi sobre la immunitat de la població espanyola al covid-19 a partir de la setmana que ve, tal com va avançar ahir la Cadena SER. Es tracta d'un estudi sobre un total de 60.000 persones que es durà a terme durant tres setmanes. Se'n farà càrrec l'Instituto de Salud Carlos III de la mà de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que decidirà la selecció de mostra aleatòria de ciutadans. "Hi donem molta importància perquè ens permetrà veure el grau d'expansió del virus en la societat espanyola", ha dit Illa en roda de premsa telemàtica des de la Moncloa. Preguntat per si 60.000 proves és una mostra suficient, Illa s'ha escudat que és la que han decidit els experts. L'enquesta es farà en dues onades de 30.000 proves.

En roda de premsa telemàtica des de la Moncloa, el ministre de Sanitat ha advertit que malgrat que el govern espanyol comença a estudiar tots els escenaris de la pròxima fase de desescalada, en cap cas és el moment d'abaixar la guàrdia. "Tenim al davant 15 dies d'exigència com a mínim", ha advertit, recordant que l'aixecament de la restricció de moviments arribarà com a molt aviat el 26 d'abril, un cop venci la segona pròrroga de l'estat d'alarma. "Que estiguem estudiant totes les opcions per a aquest nova fase no vol dir que n'haguem decidit cap", també ha advertit.

Illa també ha intentat rebaixar la preocupació sobre les dades de morts per coronavirus que no quadren, com en el cas de Castella-la Manxa, on les llicències d'enterrament per coronavirus gairebé tripliquen les dades oficials. I és que l'increment de la mortalitat durant les últimes setmanes arreu de l'Estat està sent molt més alta que no pas el que mostren les xifres oficials de morts per coronavirus. Com assenyalava un estudi de l'Instituto Carlos III, Catalunya ha viscut un repunt del 41% de la mortalitat. Davant del debat que s'ha obert pel desajustament de dades, Illa ha argumentat que es tracta d'un "tema molt seriós" i que Espanya té "una definició de cas molt rigorosa" en què només "tota persona diagnosticada positivament pel virus i que mor és computada com a mort per coronavirus". És a dir, a qui no se li hagi fet la prova, no computa.