Multes de 100 a 600.000 euros i penes de presó de fins a 4 anys per a qui incompleixi l'estat d'alarma

El ministeri de l'Interior ha establert aquest diumenge els criteris amb què han d'actuar les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com també Mossos i Ertzaintza, a més de les policies locals durant la vigència de l'estat d'alerta pel coronavirus. Tots aquests cossos policials passen ara a estar sota la batuta del ministre Fernando Grande-Marlaska, que també controlarà les empreses de seguretat privada que prestin servei en les instal·lacions o els serveis afectats, com per exemple hospitals i altres institucions públiques. Els cossos de seguretat establiran dispositius de seguretat, fixos i mòbils, tant a les vies i espais públics com a la xarxa de transport, en particular als llocs i franges horàries amb més afluència, segons explica Interior en una nota de premsa.

El ministeri recorda, de la mateixa manera que fa el reial decret, que "l'incompliment o la resistència a les ordres de l'autoritat competent serà sancionat d'acord amb el que estipulin les lleis". Segons expliquen fonts d'Interior a l'ARA, les normes vigents que s'utilitzaran per fer complir l'estat d'alarma són la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana, que el PSOE havia promès derogar però que encara està en vigor, i el Codi Penal pel que fa els . Això genera una gran possibilitat de sancions: des de 100 euros fins a 600.000 euros de multa -en el cas més greu que contempla la llei, en cas d'incomplir "de forma reiterada" les instruccions donades o bé que s'incomplís un requeriment de l'autoritat que comportés greus danys per a la salut- i de fins a quatre anys de penes de presó per un delicte de resistència o atemptat greu a l'autoritat.

L'exèrcit també podrà multar: els militars seran agents de l'autoritat

Dependrà, doncs, del criteri de cada força de seguretat, així com dels militars que es despleguin al carrer, ja que amb l'estat d'alarma passen a tenir caràcter d'agent de l'autoritat i, per tant, tenen plenes facultats per sancionar o privar de llibertat per raons de salut pública. Des d'Interior recorden, però, s'actuarà sempre seguint "els principis de proporcionalitat i necessitat, dirigits a protegir la salut i seguretat dels ciutadans i contenir la progressió de la malaltia".

A tall d'exemple, si algú està corrent per un parc, es troba un control, és advertit i decideix tornar cap a casa, no s'enfrontarà a cap multa. Ara bé, si decideix fer una segona volta al parc i de nou l'atura un control policia, sí que es pot enfrontar a una sanció. També pel que fa la norma de no sortir acompanyat al carrer. Si un familiar ha d'acompanyar a una altra persona a la feina perquè no té carnet de conduir, les autoritats, a priori, no imposaran cap sanció, informen les mateixes fonts d'Interior.

A més de vigilar per al compliment de les limitacions de moviments, una de les prioritats fonamentals dels cossos de seguretat de tots serà "auxiliar" les institucions i professionals sanitaris quan hagin de prestar assistència urgent, així com mantenir la seguretat dins els hospitals i també blindar tant magatzems com distribució de productes farmacèutics i les farmàcies mateix. Un altre dels punts crítics on s'establiran seran supermercats i punts de venda per evitar aglomeracions.