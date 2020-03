Sánchez decretarà demà l'estat d'alarma pel coronavirus

El govern espanyol, amb la reunió d'un consell de ministres extraordinari, decretarà demà dissabte l'estat d'alarma durant quinze dies, fins al 29 de març, per frenar els contagis per coronavirus. Així ho ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, en una declaració institucional des de la Moncloa, tot i que no ha donat detalls de com es desenvoluparà ni com limitarà el moviments. Espanya suma ja més de 4.000 contagis i la Moncloa no descarta arribar als 10.000 la setmana que ve. Sánchez ha anunciat la "mobilització de tots els recursos de l'Estat per protegir millor la salut dels ciutadans". Es mobilitzaran també recursos militars per a la "protecció" de ciutadans i per respondre a "l'emergència social i econòmica" amb la "màxima agilitat i contundència". "Volem la màxima coordinació de recursos" amb totes les administracions per a un "funcionament millor", ha assenyalat.

"Aquest virus el pararem junts"

El president espanyol ja ha comunicat la decisió tant a la presidenta del Congrés com als principals líders polítics i ha parlat durant la tarda amb tots els presidents autonòmics, a qui havia citat demà dissabte per a una reunió per videoconferència. Amb el president de la Generalitat, Quim Torra, han acordat de moment ajornar la taula de diàleg per raons de salut pública. Sánchez ha assenyalat que som davant d'una "emergència que amenaça la salut de tothom i no entén de mesures internes ni externes". A més, apunta que estem tot just davant de la "primera fase" del combat contra el virus, que es lliura sobretot a Europa. "Ens esperen setmanes molt dures i ja vam dir que vindrien dies difícils", ha afegit, però ha assegurat que "aquest virus el pararem junts". Ha insistit a tothom que té un "deure personal": seguir les recomanacions dels experts, sobretot els joves.

"La declaració de l'estat d'alarma permet mobilitzar el màxim dels recursos contra el virus, però la victòria depèn de cadascú de vosaltres, l'heroisme consisteix també en netejar-se les mans i quedar-se a casa. Pararem aquest virus amb responsabilitat i amb unitat", ha conclòs.

651x366 El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fent una reunió per videoconferència des de la Moncloa. / EFE El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fent una reunió per videoconferència des de la Moncloa. / EFE

L'estat d'alarma és una eina constitucional que permetrà a l’Estat suspendre temporalment la llibertat de moviments de persones i vehicles, així com intervenir negocis –com hospitals privats–, ocupar locals i requisar béns. Un mecanisme, doncs, per obligar els ciutadans a confinar-se dins de casa. La llei que en recull el desenvolupament estipula que es pot aplicar en circumstàncies com "crisis sanitàries, tals com epidèmies i situacions de contaminació greus".

Durant el dia d'avui, Madrid també ha anunciat el tancament de bars, restaurants i fins i tot botigues que no siguin d'alimentació a partir de demà dissabte. Poc després ho ha fet Catalunya: el Govern ha ordenat el tancament de tots els negocis i activitats que no siguin de primera necessitat. Tots els col·legis de l'Estat ja estan tancats i l'àrea d'Igualada està confinada amb 70.000 persones dins de casa. El País Basc també ha declarat l'estat d'emergència sanitària per obligar la gent a aïllar-se. Al seu torn, Múrcia ha anunciat el confinament de tots els seus municipis de la costa –cosa que implica el tancament d'una àrea de gairebé 400.000 persones– davant l'arribada massiva de madrilenys que aprofiten el bon temps i el teletreball. El mateix passa al País Valencià. Aquest migdia hi havia cues de quatre quilòmetres a la sortida de Madrid en direcció Andalusia.

4.042 contagiats i 121 morts

El nombre de contagis continua augmentant de manera vertiginosa a l'Estat. D'acord amb l'última actualització del ministeri de Sanitat, ja són 4.042 les persones contagiades –sense tenir en compte les 193 altes hospitalàries per haver superat el virus–, mentre que els morts s'eleven a 121 al conjunt d'Espanya. La Comunitat de Madrid acumula la meitat del total espanyol: 2.078 casos d'acord amb l'últim recompte i 64 morts. A Catalunya, segons el departament de Salut, hi ha 509 persones contagiades.

Suport del PP a una "probable" pròrroga

Tant Vox com Ciutadans ja havien demanat aplicar l'estat d'alarma. Just després de la compareixença de Sánchez, el líder del PP, Pablo Casado, ha donat suport a la iniciativa i ha dit que també votarà al Congrés una "probable" pròrroga. El president espanyol, en roda de premsa ahir dijous des de la Moncloa, ja no va descartar aquest escenari i va assenyalar que la "situació no és estàtica". Tot i que hi havia un intens debat al consell de ministres sobre el tema, Sánchez va preferir optar per una solució gradual. Però la decisió de Portugal de declarar l'estat d'alarma aquesta matinada –amb molts menys casos–, així com la sortida de molts madrilenys de cara al cap de setmana, haurien fet decantar la balança. Amb tot, l'executiu ja va demanar ahir dijous a l'advocacia de l'Estat un informe sobre aquesta mesura, informa Ernesto Ekaizer.

Què implica la declaració de l'estat d'alarma?

La Constitució conté un mecanisme que es podria aplicar per suspendre temporalment la llibertat de moviment de tota la població: l'estat d'alarma, que només s'ha aplicat un cop a Espanya des de la Transició. Va ser el 2010, al final del mandat de José Luis Rodríguez Zapatero, durant la crisi dels controladors aeris.

Aquesta mesura és la més lleu de les tres situacions que preveu la carta magna en cas d'alteracions de la normalitat (les altres són l'estat d'excepció i el de setge). La llei que en regula l'aplicació recull que és l'opció adequada en cas de crisis sanitàries, com epidèmies, però també és la que escau si hi ha un desastre natural, si la població està desproveïda de productes de primera necessitat o si els serveis públics no es poden brindar.

L'ha d'aprovar el consell de ministres amb un decret, i la seva aplicació no pot durar més de quinze dies, tot i que el Congrés pot prorrogar-lo. En cas que s'implanti, el govern passa a poder limitar el moviment de persones i vehicles (és el que interessa en cas d'una epidèmia sanitària), pot requisar qualsevol bé, pot intervenir negocis i ocupar locals (excepte domicilis) o racionar serveis.