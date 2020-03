Calviño descarta parar tota l'activitat productiva perquè l'economia ja està "prou alentida"

El govern espanyol descarta per complet, a hores d'ara, seguir els passos d'Itàlia en el terreny econòmic i aturar tota l'activitat productiva per implantar un confinament total, tal com demanen els presidents de Catalunya i d'algunes comunitats governades pel PP, com Múrcia i Galícia. La vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ha assenyalat, en la línia del que ja va dir durant el cap de setmana el president espanyol, Pedro Sánchez, que no acaba d'entendre què s'entén per "confinament total" quan l'activitat econòmica espanyola ja està "prou alentida". Al seu parer, no és necessari ampliar les mesures actuals perquè l'estat d'alarma ja ha començat a "tenir un impacte" en l'economia. En aquest sentit, en roda de premsa des de la Moncloa acompanyada del ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha defensat un acord amb sindicats perquè la indústria espanyola es "reorienti" de cara a la producció dels productes sanitaris necessaris per sortir de la crisi.

Els efectes sobre l'economia de confinar totalment la població i tancar totes les empreses que no produeixin béns i serveis essencials són desconeguts. Ara mateix, cap ens ni públic ni privat ha publicat encara una estimació de quin seria l'impacte si es paralitzés tota l'activitat no essencial.

De fet, la Cambra de Comerç de Barcelona va xifrar en un màxim d'uns 15.000 milions (un 6,3% del producte interior brut) la caiguda de l'economia si les mesures contra el coronavirus s'allargaven sis setmanes, però l'estudi de només tenia en compte les mesures vigents actualment, no pas un enduriment. En les condicions actuals, la Cambra xifra en un 43% la davallada de l'activitat econòmica a Catalunya, però en cas de confinament total aquesta xifra augmentaria i, per tant, la reducció del PIB seria encara més gran. Per la seva banda, els departament d'Economia i d'Empresa de la Generalitat tampoc tenen xifres sobre quina seria l'afectació.

Això no ha evitat, però, que algunes patronals, com la basca Cebek, hagin assegurat que seria contraproduent. El seu president, Iñaki Garcinuño, opina que és "convenient i responsable" que els ciutadans continuïn anant a treballar per mantenir una activitat "mínima" perquè, un cop passada l'epidèmia, les empreses "no siguin un cadàver". En canvi, a Catalunya només s'hi han pronunciat les cambres de comerç, que han donat suport al president de la Generalitat, Quim Torra, en la seva petició de confinament total.

Un milió de tests ràpids en una setmana

Al seu torn i a les portes del pic de contagis per coronavirus, el ministeri de Sanitat ha anunciat aquest dilluns que està previst que aquesta setmana Espanya rebi un milió de tests ràpids de diagnòstic de la mencionada infecció. Se sumaran als 640.000 rebuts ja durant el cap de setmana i que s'han començat repartint a la Comunitat de Madrid, que des d'avui ja en té 8.000, dirigits en primer lloc a sanitaris, pacients hospitalitzats i persones en risc, sobretot gent gran en residències. En aquest sentit, el ministeri vol subratllar que en cap cas estan bloquejant material, com denuncien alguns governs autonòmics. "El que estem fent és reforçar ports i duanes en el combat a les persones que volen especular amb aquest material", ha dit.

Illa també ha anunciat tres ordres noves per ampliar l'estat d'alarma. En primer lloc, una per garantir el subministrament, la fabricació i el repartiment de medicaments, que no ha concretat. Segon, una ordre per considerar el tractament de les aigües residuals un bé essencial perquè es mantingui la higiene. I tercer, una ordre perquè les comunitats puguin decidir reobrir hotels si és per allotjar personal mèdic o sanitari, així com també pacients o bé fer servir els establiments com a consultes externes.

Dades "esperançadores"

Illa s'ha mostrat per primer cop lleugerament optimista i ha assenyalat que tenen sobre la taula la "primera dada esperançadora". I és que malgrat augmentar els contagis i els morts per coronavirus, per primera vegada s'ha reduït un o dos punts la quantitat de casos en unitats de cures intensives en relació al total d'hospitalitzats.