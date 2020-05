Guia per sortir a passejar o a fer esport a partir de demà: tots els dubtes que respon el BOE

L'Estat ha aclarit aquest divendres molts dels dubtes que van quedar pendents ahir amb la compareixença del ministre de Sanitat, Salvador Illa, sobre com es podrà sortir a passejar i a fer esport a partir de demà dissabte, 2 de maig. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat una ordre ministerial amb tots els detalls sobre les passejades i la pràctica esportiva. I és que la falta de concreció en els anuncis del govern espanyol obligarà durant tota la fase de desconfinament a estar pendents del BOE. Recordem els horaris i responem alguns dels dubtes que l'anunci d'Illa havia generat.

Tots els majors de 14 anys i fins a 69 poden sortir a passejar o a fer esport de 6 h a 10 h i de 20 h a 23 h. Si és per passejar, poden fer-ho acompanyats d'una persona del nucli familiar i a un màxim d'un quilòmetre de casa. Si és per practicar esport –córrer o anar en bici o patins–, ho hauran de fer de forma individual. La franja de 10 h a 12 h i de 19 h a 20 h està reservada per a persones dependents o majors de 70 anys que surtin amb un cuidador, treballador/a de la llar o persona del seu nucli familiar, mentre que de 12 h a 19 h és la franja per als nens. En aquest cas es manté la norma de l'1+1+1+1: un responsable (amb un màxim de tres menors de 14 anys), un cop al dia, una hora i a un km de casa.

651x366 Franges horàries per sortir a passejar i a fer esport a partir del dissabte 2 de maig Franges horàries per sortir a passejar i a fer esport a partir del dissabte 2 de maig

Quanta estona puc estar passejant o fent esport?

El BOE d'aquest divendres és clar en aquest aspecte: tant temps com vulguis dins de la franja horària en la qual surtis. Pel que fa als nens, però, es mantenen les passejades d'una hora.

Si tens més de 70 anys i fas esport, a quina hora has de sortir?

De 10 h a 12 h i de 19 h a 20 h. No està permès sortir en la franja matinal a les persones de més de 70 anys.

I què passa si tinc més de 70 anys però la meva parella en té menys?

Hauran de sortir en la franja reservada per a les persones més vulnerables, ja que es contempla passejar amb un acompanyant. Pel que fa a la pràctica d'esport, haurà de ser sempre de forma individual, mai en tàndem.

Què passa si treballo de 12 h a 19 h i no puc sortir a passejar amb els meus fills?

El BOE preveu la conciliació. Si es pot acreditar, serà possible sortir en d'altres franges horàries. Fins ara les passejades infantils estaven permeses de 9 h a 21 h, ja que els horaris laborals eren un dels arguments principals que havia posat sobre la taula el govern espanyol per rebatre les peticions per franges horàries de comunitats com Catalunya.

Puc agafar el metro, l'autobús o el cotxe per anar a fer esport?

No, de cap de les maneres. Cal sortir a peu o en bici de casa. Està totalment vetat.

Si tinc fills o bé soc responsable d'una persona gran, puc sortir igualment a fer esport a primera o última hora?

Sí. El BOE no limita les passejades a una al dia. Es pot sortir a fer esport a primera hora i després treure els nens durant una hora. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha demanat sobretot "sensatesa" en aquest aspecte.

Es pot anar al bosc a córrer? I als parcs i jardins?

Sí que es pot anar al bosc, sempre que sigui dins del terme municipal i ho hagi permès el consistori, que és qui té competències per regular aquest aspecte. L'ordre ministerial, de fet, fa una crida als ajuntaments a facilitar espais perquè no hi hagi aglomeracions. Demana que es "reparteixi l'espai públic a favor dels que caminen i els que van amb bicicleta, per aquest ordre de prioritat".

L'Ajuntament de Barcelona va comunicar ahir dijous que reobria la meitat de parcs i jardins però mantenia tancades les platges. També ha facilitat un mapa per on es podrà circular i alguns carrers seran només peatonals per mantenir la distància de seguretat.

Pot sortir la gent gran que està en residències?

No, però es faculta les comunitats autònomes a trobar alternatives. El BOE no és massa clar en aquest aspecte.

651x366 Un home passejant el gos al parc Joan Miró de Barcelona, reobert aquest divendres. / MANOLO GARCÍA Un home passejant el gos al parc Joan Miró de Barcelona, reobert aquest divendres. / MANOLO GARCÍA

Puc sortir a fer esport amb el gos?

Sí. El BOE no ho regula però sí que ho ha aclarit el ministeri de Sanitat. Els gossos podran córrer acompanyats dels seus amos. També es podrà seguir sortint en diferents franges horàries perquè facin les seves necessitats, com ha passat durant l'estat d'alarma. També és possible sortir amb els fills i el gos. Sanitat recomana, però, evitar sortir durant les franges horàries per a majors de 70 anys i persones dependents.

Quines són les normes de seguretat per evitar contagis?

S'haurà de mantenir una distància de seguretat d'almenys 2 metres, un metre i mig si això no és possible. S'han d'evitar els espais concorreguts, així com llocs on pugui haver-hi aglomeracions. És molt recomanable l'ús de la mascareta per passejar, però no per a fer esport.

Puc parar-me si estic cansat de córrer?

És recomanable que no. En la mesura del possible, l'activitat permesa s'ha de fer de forma continuada, evitant parades innecessàries en les vies o espais d'ús públic on es permeti transitar. Si per la condició física cal parar, s'haurà de fer durant el temps mínim possible.

Es poden fer servir les pistes de bàsquet o de futbol públiques?

No, en cap dels casos es preveu la pràctica d'esport en espais tancats. L'ordre parla en tot moment d'esports individuals i no en grup.

Com puc saber quants habitants té el meu poble?

L'ordre especifica que les franges horàries només són per a poblacions amb més de 5.000 habitants. En aquest enllaç de l'Idescat hi ha recollits tots els municipis de Catalunya i la seva relació d'habitants. Municipis com Celrà (Gironès), Dosrius (Maresme), Capellades (Anoia) o Navarcles (Bages) passen per poc dels 5.000 habitants i hauran de complir els horaris. En canvi, municipis com Bescanó (Gironès), el Papiol (Baix Llobregat), Llançà (Alt Empordà) o Gironella (Berguedà) se'n salven pels pèls.