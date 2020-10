Les Castelles es blinden davant de Madrid i Ayuso demana poder declarar el confinament perimetral només aquest pont

Madrid es va convertir durant la primera onada en la gran ciutat europea amb més excés de mortalitat pel coronavirus. Durant la setmana del 27 de març hi van morir quatre cops més persones del que és habitual. Però Segòvia, Ciudad Real i Guadalajara van superar-la de llarg, amb un excés d'un 600%, un 532% i un 447%, respectivament, segons dades d'Eurostat. A tocar de la capital espanyola, són províncies amb molts menys recursos sanitaris que van patir les conseqüències directes, segons els experts, de no haver tancat a temps l'epicentre de la pandèmia a Espanya. Ara Castella i Lleó i Castella-la Manxa no volen que torni a passar el mateix i han decidit blindar-se davant de la capital espanyola.

Els seus respectius presidents, Alfonso Fernández Mañueco i Emiliano García-Page, han anunciat aquest dimecres, en una compareixença conjunta amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, des d'Àvila, el confinament perimetral de Castella i Lleó i Castella-la Manxa fins almenys el 9 de novembre, quan acaba l'actual estat d'alarma, a l'espera que demà dijous el Congrés el prorrogui almenys quatre mesos. Malgrat que tot apuntava que Ayuso també anunciaria el confinament perimetral de Madrid, la presidenta ha buscat una solució per la tangent.

Ayuso ha anunciat una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, per reclamar-li modificar immediatament el decret de pròrroga de l'estat d'alarma perquè els confinaments perimetrals es puguin declarar durant només dies. El decret estableix actualment que s'ha de fer durant un mínim d'una setmana, però Ayuso vol fer-ho durant només el pont de Tots Sants, ja que el dilluns 2 de novembre és festiu a la capital espanyola.

Un altre pont al davant

Ara bé, més davant hi ha un altre pont. El següent dilluns, 9 de novembre, ho torna a ser, perquè és la festivitat de la Almudena, la patrona de la capital espanyola. Amb la carta a Sánchez, Ayuso intenta justificar el gir de guió que suposaria decretar el confinament perimetral després d'haver denunciat l'aplicació d'un estat d'alarma quirúrgic per tancar nou municipis durant 15 dies que tot just va vèncer dissabte passat.

En una llarga compareixença plena de retrets al govern espanyol, en què ha acusat Pedro Sánchez d'instaurar el "caos" i "fomentar la madrilenyofòbia" i en què s'ha presentat com a víctima d'una estratègia "sectària", Ayuso ha acabat admetent que calia optar per una "solució intermèdia" davant de la situació epidemiològica, malgrat que els experts li diguin que no s'ha demostrat que els confinaments perimetrals serveixin per a res. Però a efectes pràctics, si les Castelles es blinden, els madrilenys tenen limitades les sortides properes. Ara bé, poden desplaçar-se a una altra comunitat sense restriccions.

Castella-la Manxa i Castella i Lleó segueixen així els passos de Navarra, la Rioja, l'Aragó, Astúries, el País Basc i també Múrcia, que avui ha anunciat el confinament perimetral, així com també el dels seus municipis. Una mesura encara més restrictiva que permet l'actual estat d'alarma i que ja va aplicar Euskadi. Cal tenir en compte que Múrcia, igual que Madrid, també està governada pel PP i Ciutadans.

Ja hi ha, doncs, més comunitats que tenen un confinament perimetral que no pas que encara no l'hagin implementat. Catalunya també l'està ultimant aquest vespre.