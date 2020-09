Madrid preveu ampliar divendres les zones confinades i reduir l'aforament de l'hostaleria

Madrid avança en l'enduriment de les restriccions per la segona onada del coronavirus. Però s'esperarà a divendres per anunciar-les perquè entrin en vigor dilluns vinent, una setmana després de les actuals. Està previst que el govern regional anunciï d'aquí dos dies que s¡ampliaran les 37 zones actualment confinades, així com també que s'estendrà la reducció del 50% de l'aforament en l'hostaleria. També s'anunciarà l'obligatorietat del tancament de bars i restaurants a les 22 h a tota la comunitat. Actualment aquesta mesura només està en vigor a les zones amb restricció de la mobilitat tant en les entrades com en les sortides.

Així ho ha anunciat el viceconseller de Salut Pública de la comunitat, Antonio Zapatero, el mateix que fa una setmana va anunciar "confinaments selectius" i llavors el govern d'Isabel Díaz Ayuso el va desmentir per acabar certificant-los 48 hores després. L'objectiu del govern regional, però, es manté: evitar a tota costa el confinament total de la comunitat. I al·lega que no és competència seva evitar els viatges no essencials de madrilenys a la resta de l'Estat. Per a Zapatero, l'epidèmia continua "estabilitzant-se" a la capital espanyola, fet que xoca amb l'estudi de noves restriccions.

Sigui com sigui, la comunitat encara no ha començat a sancionar les persones que surtin de les seves àrees bàsiques de salut confinades per motius que no siguin essencials. Des de dilluns que cal una carta expressa que justifiqui un motiu laboral, educatiu o bé d'estricta necessitat per entrar o sortir d'aquestes àrees. Però fonts del govern regional han assenyalat que de moment se suspenen les sancions que havien d'entrar en vigor des d'aquest dimecres, després de dos dies informatius, fins que no hi hagi un aval de l'ordre que conté les mesures per part del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, a qui tot just avui dimecres li ha arribat la comunicació del govern regional. Està previst que el tribunal es pronunciï entre dijous i divendres.

Els tests massius, a partir de la setmana que ve

Les cues, però, aquest dimecres ja han començat a ser extenses a la sortida de Puente de Vallecas, una de les zones confinades. Serà segurament per aquest punt on es començaran també previsiblement la setmana que ve els tests massius a les zones confinades. Ayuso va prometre fins a un milió de tests per saber l'abast de la pandèmia a les 37 àrees bàsiques de salut, però encara no han començat. A partir de dilluns se n'haurien de fer 500 cada matí i 500 cada tarda simultàniament a tots els barris i municipis afectats a partir del cens electoral. Serà a través de tests antígens, una variant imperfecta de les PCR –ja que no tenen una gran fiabilitat– que tot just el ministeri de Sanitat va aprovar ahir dilluns, i que donen els resultats en entre 15 i 20 minuts després de la prova. Un cop es conegui, es procedirà al confinament obligatori de la persona positiva i per això el govern d'Ayuso exigeix al de Pedro Sánchez que li doni garanties per poder fer complir les quarantenes, que ja s'han rebaixat de 14 a 10 dies en el cas de contactes estrets.

Madrid també reclama al govern espanyol que els permeti la contractació de metges extracomunitaris perquè els falta personal i que "desburocratitzi" la tasca dels metges d'atenció primària amb l'externalització a una empresa privada de la gestió de les altes i baixes, així com que es puguin enviar per correu electrònic, un pas que ja es fa a Catalunya, ja que un confinat no es pot desplaçar al centre de salut.