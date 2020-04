L'Estat no resol les incògnites sobre la desescalada i remet a ordres ministerials que publicarà "els pròxims dies"

El govern espanyol no respon, de moment, les incògnites al voltant del pla de desconfinament presentat ahir dimarts pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Fonts de la Moncloa aclareixen a l'ARA que el pla de transició cap a la "nova normalitat" aprovat pel consell de ministres és només una guia i que, en no tenir efectes legals, no es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Les mesures detallades tant per a poder practicar esport a partir de dissabte com per a l'obertura del comerç minorista amb cita prèvia a partir de dilluns s'hauran de conèixer a través d'ordres ministerials que es publicaran al BOE els "pròxims dies". El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat que la intenció és que demà dijous, en funció de l'evolució de les dades de contagiats, morts i recuperats de coronavirus, detallin amb quines limitacions es podrà sortir a passejar a partir del 2 d'abril. Sánchez va anunciar inicialment que es faria sense restriccions però ahir va detallar que estaven estudiant posar franges horàries, tal i com han reclamat comunitats autònomes com Catalunya.

En aquests moment el govern espanyol treballa en l'elaboració de quatre ordres ministerials que haurien d'aclarir tots els interrogants del diferents sectors afectats. El primer decret que urgeix és un de procedimental per explicar quins són els llindars que s'establiran en la sèrie de marcadors per poder passar per províncies o unitats territorials. La Moncloa va difondre ahir un document amb un panell de marcadors a tenir en compte, però no s'han aclarit encara quins seran exactament els límits per a cada dada. El segon, són les condicions per a poder sortir a passejar a partir de dissabte. El tercer, l'ordre per a la reobertura del comerç minorista amb restriccions a partir de dilluns. I el quart, que es farà esperar més temps, són els detalls per a la fase 1, prevista per a l'11 de maig sempre i quan la província o unitat territorial compleixi amb els marcadors que encara no s'han detallat.

Preguntat sobre una de les qüestions més recurrents des d'ahir, quan es podrà visitar a la família, Illa no s'ha volgut mullar i ha dit que es detallarà en "la corresponent ordre ministerial". Sánchez va assegurar ahir dimarts que en la fase 1 es podria quedar amb amics i familiars de forma limitada per prendre una cervesa o un vermut en una terrassa -sempre que sigui amb el 30% d'aforament- però que no es podria anar de visita a una altra casa. Però el pla de desconfinament comunicat per la Moncloa ho contemplaria, a l'espera que es publiquin les ordres ministerials corresponents.

Segons Illa, "l'horitzó temporal" que va donar ahir Sánchez de les etapes del desconfinament és suficient perquè els diferents sectors es vagin preparant amb les mesures corresponents, a l'espera que es publiquin al BOE les ordres amb informació detallada. A més, el ministre ha dit que el pla serà "flexible" i que acceptaran canvis a partir d'aportacions autonòmiques si es per "enriquir".

Controls de la mobilitat

Marlaska tampoc ha aportat detalls de com seran els controls de seguretat per fer complir el desconfinament i ha dit que el que estan fent de moment és adaptar-se al nou escenari. Sí que ha aclarit que a hores d'ara, en la fase 0, es mantenen les restriccions de moviments inicials de la declaració de l'estat d'alarma. Ha precisat que durant aquesta nova etapa serà encara més important el control de la mobilitat però no ha avançat noves mesures coercitives. "Ens estem adaptant a les circumstàncies i preparant-nos", ha resumit. Tant el titular d'Interior, com el de Sanitat, doncs, no han aportat nous detalls respecte la compareixença d'ahir de Sánchez més enllà de tirar la pilota endavant i anunciar que tot es concretarà a traves d'ordres ministerials que s'estan estudiant.