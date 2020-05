Segon dia consecutiu amb menys de 300 morts diaris a l'Estat: 281 en les últimes 24 hores

Lleuger repunt del nombre de morts a l'Estat en les últimes 24 hores, que passa de 268 defuncions diàries a 281. Amb tot, és el segon dia consecutiu que Espanya se situa per sota del llindar de 300 defuncions en 24 hores. Ja hi ha un total de 25.824 morts al conjunt de l'Estat per coronavirus segons les dades del ministeri de Sanitat, així com 215.216 diagnosticats a través de la prova de PCR i gairebé 115.000 recuperats des de l'inici de la crisi, una xifra que ja representa més de la meitat dels infectats. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha celebrat que vagi augmentant la xifra d'altes hospitalàries i que avui hi hagi un increment del 2,5% amb 2.686 nous curats.

La taxa de nous contagis se situa en un 0,5% –ahir dijous era del 0,6%–, per sota del llindar de l'1% que el govern espanyol s'havia proposat aquesta setmana per tirar endavant la desescalada. Amb aquestes dades a la mà, el ministeri de Sanitat ha publicat aquest divendres l'ordre ministerial que regula les passejades i activitats esportives individuals permeses a partir de demà dissabte per franges horàries. La novetat que recull l'ordre, respecte al que havia anunciat ahir dijous Salvador Illa, és que els pares que no puguin sortir amb els seus fills de 12 h a 19 h per temes de conciliació, ho poden fer en d'altres horaris. També especifica que no hi haurà límit de durada de les passejades sempre que es facin dins de la franja horària permesa. Pel que fa els menors de 14 anys, es manté el límit d'una hora al carrer un cop al dia i a un quilòmetre de distància.

Un dels indicadors positius de les dades diàries són els pocs ingressos en UCI en la majoria de comunitats autònomes, tot i que sovint hi ha dades altes que, segons l'anàlisi del ministeri, es deuen a ingressos acumulats de dies anteriors. En total hi ha sis comunitats que no tenen cap ingrés. Són Balears, les Canàries, Cantàbria, Extremadura, Navarra i La Rioja, així com Ceuta i Melilla. A Múrcia només se'n comptabilitza un, a l'Aragó 2 i a Astúries 3. On n'hi ha més és al País Valencià amb 31, que trenca la tendència dels últims dies, mentre que Catalunya en comptabilitza 11 i la Comunitat de Madrid, 15. La capital espanyola avui tanca l'hospital militar de la Fira de Madrid, que va arribar a tenir més de 1.200 persones ingressades.

Dubtes amb les xifres de Madrid

El recompte torna a tenir un nou desajustament pel canvi en les dades de contagis de Madrid. En els informes de la Comunitat de Madrid hi figuren 658 nous positius però en els de ministeri de Sanitat només 52, però el document del govern espanyol parla d'una "consolidació" de dades de dies anteriors. Simón ha agraït que la capital espanyola finalment hagi "depurat" les dades perquè es trobaven amb resultats de proves de fins fa tres setmanes que no donaven una imatge clara de la situació actual. La situació sobta perquè amb aquestes dades la Comunitat de Madrid se situa en un escenari idoni per començar la desescalada amb una de les taxes més baixes de l'Estat per cada 100.000 habitants, mentre que Catalunya és la comunitat amb més nous contagis amb diferència: 391 (sempre tenint en compte només les proves PCR, ja que ja no figuren les proves d'anticossos en les dades del ministeri de Sanitat).

Simón ha dit que amb aquestes dades a la mà la Comunitat de Madrid està més a prop de complir els indicadors per a la desescalada, però ha advertit que no n'hi ha prou amb la taxa de contagi per cada 100.000 habitants, sinó que caldrà tenir en compte més indicadors com la capacitat assistencial o les mesures de prevenció.