EN DIRECTE | Les sortides a partir de dissabte seran per franges horàries

El govern espanyol ha escoltat finalment el clam de les comunitats autònomes i les sortides a passejar o a fer esport a partir de dissabte seran per franges horàries. Així ho ha establert aquest matí el nou Comitè Tècnic per a la Desescalada arran de les noves dades de morts i contagis pel coronavirus que "mostren la bona evolució de la pandèmia a Espanya", segons han explicat fonts de la Moncloa. Està previst que a les 18h el ministre de Sanitat, Salvador Illa, detalli quins seran els horaris i que posteriorment es publiqui una ordre ministerial al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Des de dilluns que la Moncloa s'havia mostrat oberta a limitar el temps al carrer després de la petició de diferents comunitats, inclosa Catalunya, arran de l'afluència del primer dia de sortida dels nens el diumenge passat.

En aquests moments compareix Illa per sisena vegada des de la declaració de l'estat d'alarma a la comissió de Sanitat del Congrés però no està previst que detalli la decisió. L'anunci es fa enmig de polèmica perquè a mig matí la Moncloa ha convocat d'urgència una roda de premsa telemàtica d'Illa per detallar els horaris, però al cap de mitja hora s'ha cancel·lat i remés a una nova roda de premsa a les sis de la tarda.

De bon matí, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ja ha obert la porta a establir franges horàries. "L'ideal és seqüenciar les sortides", ha dit en una entrevista a la Ser, en línia amb la proposta de la Generalitat. "És una mesura que hem de plantejar en certes hores, en col·laboració amb les comunitats autònomes i els ajuntaments. Ho hem de tenir parlat perquè no hi hagi una sortida explosiva. S'han de poder combinar les passejades dels nens, les de les parelles i l'esport", ha afegit. Per la seva banda, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha assegurat a RNE de bon matí que aquesta mesura encara s'està estudiant. Les sortides hauran de ser "a prop de casa", ha concretat, i ha afegit: "Es tracta de passejar, no de seure ni fer reunions. La distància social segueix sent la regla que hem de seguir tots".

Ábalos també ha cedit a la possibilitat de canviar el criteri de la separació per províncies, tal com demana Catalunya. "Estem oberts a escoltar les propostes de les comunitats autònomes. Sabem que les províncies no són homogènies. Qualsevol comunitat que tingui una proposta mes rigorosa sobre un territori la pot plantejar i, si és sensata, no hi haurà problema per acceptar-la", ha assegurat el ministre.

El pla de desescalada no pot ser precís perquè depèn de l'evolució de les dades de Sanitat, ha explicat Ábalos, que entén que és probable que algunes activitats no siguin rendibles si compleixen les condicions, però admet que són decisions necessàries per evitar un rebrot. Sobre les últimes dades que indiquen un enfonsament sense precedents de l'economia espanyola, ha dit que el pla també està pensat per afrontar situació i evitar una caiguda econòmica més greu.

L'obertura dels comerços, en mans dels empresaris

Ribera ha volgut remarcar que no s'imposa res a ningú amb el pla de desescalada. "Qui no s'hi senti còmode, que no obri", ha dit dirigint-se als locals comercials, i ha recordat que es van introduint per fases una sèrie de requisits, i recomanacions d'aforament i distància de manera gradual. "Si algú creu que és millor esperar, que esperi", ha insistit, ja que el govern espanyol considera que són els empresaris els que han de valorar si les condicions són adequades.