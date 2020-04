"D'un dia per l'altre vam passar a conduir metros gairebé buits"

Li tocava treballar el dijous 12 de març i després no hi tornava fins dimecres següent, amb la declaració d'estat d'alarma ja vigent. Va deixar el metro "ple pràcticament com sempre, com si tot seguís igual" i quan hi va tornar, ja res semblava el mateix. La pel·lícula havia fet un gir radical. "Va ser un xoc passar de veure el metro ple a conduir-lo gairebé buit, això et fa ser conscient de cop de la realitat que vivim, va ser d'un dia per l'altre".

Lidia Flores és agent d'atenció al client al metro de Barcelona i combina la conducció de trens amb l'atenció als usuaris a l'estació. Aquests dies ha vist canviar les dues branques de la seva feina: al metro va sempre sola a la cabina –no transporta cap company d'una estació a l'altra– i té una cinta per marcar la distància de seguretat amb el passatge, que no pot fer servir la primera porta del tren. A més, és ella qui obre de manera automàtica totes les portes. A l'estació, s'està tancada a la seva cabina i, si no entén el que li demanen a través del vidre, convida els passatgers a fer servir l'intèrfon. I les reclamacions de bitllets es deixen per quan tot això passi: "Ara la prioritat és la seguretat". Ja no fa tampoc rondes per les estacions comprovant que tot estigui bé. Però encara compleix al peu de la lletra la seva funció, al minut, com marquen els horaris de l'empresa: comença a les 11:55 i acaba a les 19:44.

"Hem de mantenir sempre la distància i desinfectar la cabina abans de començar la feina", explica. També porta una bossa amb la mascareta i els guants per si en algun moment n'ha de fer ús. "Abans sempre portava plànols del metro per repartir, ara porto aquesta bossa", resumeix com a símbol de tot el que ha ha canviat al suburbà. Hi ha companys que van sempre amb els elements de protecció posats quan condueixen, ella se'ls posa quan la situació ho requereix: "Treballem amb persones i sempre hi ha moments imprevistos com un passatger que es desmaia o una bossa oblidada que cal retirar, ara per fer això em poso els guants i la mascareta".

La Lidia va entrar a treballar a l'empresa per suplir part de la plantilla de la L2 que havia de fer una formació. Era un contracte per a uns mesos i ara, davant de la crisi del coronavirus, li han allargat. Primer es van retirar els treballadors amb algun element de risc, com asma, i després els majors de 60 anys, i va fer falta reforçar la plantilla per poder donar el servei. "No m'ho vaig pensar, jo ara no soc una persona de risc", assegura. El seu company també treballa per a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) però als autobusos, i aquests dies fan uns horaris tan creuats que pràcticament no es veuen. Ell també ha vist canviar la seva feina, perquè abans portava un bus turístic i ara, que aquest servei està aturat, reforça la resta de línies.

La Lidia diu que no va a treballar amb por, però sí amb cert respecte per la situació, però diu que prefereix sortir a oferir el servei ella, que té 34 anys i no té fills, que algun company amb una situació més delicada. Està, això sí, expectant pel que pugui passar quan es relaxin les mesures de confinament, amb el temor de tornar a veure metros plens.