Creen 230 places per acollir menors i evitar que hagin de dormir en oficines

Les arribades massives dels menors estrangers no acompanyats (MENA) aquest estiu a Catalunya han obligat a redefinir el funcionament del sistema d’acollida. Des que la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) va tancar un equipament al barri d’Hostafrancs de Barcelona, on es feia la primera rebuda, aquesta acollida inicial s’havia traslladat les últimes dues setmanes a la seu de la mateixa DGAIA, a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona. S’havien habilitat set espais de les oficines -la ludoteca i les sales de visita- on els joves s’estaven fins que els podien assignar una plaça en un centre. A la seu s’havien instal·lat matalassos perquè els nois hi dormien; també els oferien roba neta i servei de càtering. Cada dia hi havia entre 50 i 70 nois, però des de dilluns s’ha obert un nou centre al Masnou (Maresme) on es fa aquesta primera rebuda. A aquest espai, anomenat de cribratge, hi van els MENA que acaben d’arribar a Catalunya.

L’equipament de cribratge del Maresme té 80 places i ja està ple. La DGAIA ha obert les últimes setmanes tres centres d’emergència en altres punts del territori on també es fa aquesta primera atenció als joves immigrants. Entre els quatre espais sumen unes 230 places, segons fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Però les arribades dels MENA, que entre el juliol i l’agost han sigut -de mitjana- de 125 nois cada setmana, també han repercutit en els Mossos d’Esquadra. La majoria dels menors es presenten a les comissaries de la policia i la DGAIA demanava als agents que custodiessin els joves -sobretot en la franja nocturna- fins que se’ls pogués atendre. Les últimes setmanes havien arribat a dormir a les comissaries, si bé des del departament van assegurar que havien sigut casos puntuals. Però ahir la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, va enviar un comunicat a tots els centres que atenen menors tutelats per la Generalitat explicant que els Mossos els poden portar nois que han sigut identificats en dependències policials.

Segons la nota informativa d’Oliva, els Mossos van advertir ahir mateix que, a partir d’ara, portaran els joves “a qualsevol equipament” de la DGAIA. Oliva va anunciar que, quan un centre rebi un menor traslladat per la policia catalana, n’haurà d’avisar perquè “s’activin els protocols establerts” davant una situació que el Govern va qualificar d’“excepcional i sobrevinguda”. La directora va afegir que es treballarà per reubicar el jove “amb la màxima celeritat possible”, ja que s’entén que l’equipament escollit no necessàriament ha de tenir una plaça lliure.

“Una comissaria no és el lloc”

En el comunicat, Oliva va admetre que, amb el nou protocol, “desconeix” a quins equipaments portaran als menors els agents i per això va fer arribar l’anunci a tots els centres. “Estem treballant per resoldre aquesta situació d’emergència al més ràpid possible”, va concloure la directora de la DGAIA .

Fonts dels Mossos van explicar que una comissaria “no és el lloc” per atendre un jove, “com tampoc ho és la Ciutat de la Justícia”. De fet, la polèmica per l’acollida que s’ofereix als MENA va començar fa dos mesos quan la jutge degana de Barcelona va prohibir que els nois dormissin a la Ciutat de la Justícia mentre es fan els tràmits d’identificar-los i determinar-ne l’edat. En aquesta línia, la policia catalana va insistir ahir que si els joves han comès algun delicte els han de posar a disposició de la Fiscalia de Menors, i si no els han de posar a disposició de la DGAIA perquè és qui assumeix la tutela dels nois.

Després que dimarts Barcelona retragués a l’Hospitalet de Llobregat que “no s’hi posés de cara” a l’hora d’obrir un centre per atendre els MENA, l’Ajuntament d’Altafulla va expressar el seu malestar pel fet que la Generalitat hagués allotjat en un alberg una trentena de joves immigrants sense haver avisat el consistori. Altafulla va criticar que s’hagués assabentat de les arribades dels menors per “les queixes per aldarulls i molèsties que alguns veïns havien denunciat a la Policia Local”. El departament va admetre que no s’havia comunicat a l’ajuntament l’acollida, com es fa habitualment, a causa de l’emergència en què està instal·lat el sistema i va afegir que ja s’ha reconduït la situació.