Crema un petit foc als peus de Colom i apareixen diverses pintades a l’estàtua

260x366 Imatge del foc als peus de l'estàtua Imatge del foc als peus de l'estàtua

Arreu del món s'està qüestionant i atacant moltes estàtues. Ahir a la nit li va tocar a la de Cristòfor Colom que hi ha a Barcelona. Cap a la una de la matinada, segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, als peus del monument hi va haver un petit incendi. Segons el consistori, es van cremar unes xarxes i una dotació de bombers es va haver de traslladar al lloc dels fets amb un tanc d'aigua.

L'Ajuntament de Barcelona no sap qui és l'autor del foc, però a les xarxes l'atac a Colom ha estat reivindicat per un grup que es fa dir El Barri Resisteix a Telegram, i que ha penjat un vídeo dels fets. El petit incendi a l'estàtua de Colom es va començar després que diferents entitats participessin en una rua pels drets LGTBI. Aquest matí als peus de l'estàtua hi havia missatges escrits com "Foc antiracista".

Ahir dissabte l'estàtua de Colom va ser l'epicentre d'altres mobilitzacions. Al migdia hi va haver una concentració de Vox que va reivindicar-la. Alguns dels manifestants, amb banderes espanyoles, es van donar les mans per representar una cadena humana en defensa del monument. "No permetrem que enderroquin l'estàtua de Colom", va reivindicar el president provincial del partit, Joan Garriga. "Abans caurà el govern de Colau i els socialistes que l'estàtua de Colom", va cridar. Al crit de "Fora feixistes dels nostres barris", hi va haver una altra manifestació de signe contrari. Desenes de les persones d'aquesta marxa, que portaven una pancarta amb el lema "Confinem el feixisme", van ser identificades pels Mossos d'Esquadra.

La guerra de les estàtues que ha seguit la mort de George Floyd ha deixat escenes idèntiques als Estats Units, la Gran Bretanya o Bèlgica. Colom té 64 estàtues repartides pel món i algunes han estat vandalitzades les últimes setmanes. Barcelona va aixecar el monument a Colom el 1888, en un moment en què l'imperi espanyol començava la llarga agonia de la pèrdua del seu passat colonial. Però l'empremta de l'esclavisme és en molts altres llocs de Barcelona i de la geografia catalana.

L’espai públic de Catalunya mostra l’empremta de l’esclavisme

La de Colom no és l'única estàtua que ha estat atacada. Fa pocs dies, a Palma va aparèixer la paraula racista amb pintura vermella a l'estàtua de Juníper Serra de la plaça de Sant Francesc. Serra, un missioner, està representat amb una gran greu catòlica i acompanyat d'un noi que representa un indígena.