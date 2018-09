Crema un bus turístic a la Gran Via de Barcelona

Un bus turístic ha cremat aquest diumenge a la tarda a la Gran Via de Barcelona, a l'altura del carrer Sicília, per causes que s'estan investigant. El vehicle no duia passatgers perquè el conductor havia acabat el torn i el portava cap a les cotxeres.

L'incendi ha començat a les 17.35 h a la part posterior del vehicle, on hi ha el motor. Tres dotacions de Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per sufocar les flames, que han destruït part de l'autobús.

Els busos turístics de Barcelona estan gestionats per l'empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona.